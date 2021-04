Grote vaccinatiekloof tussen de verschillende Brusselse gemeenten

De vaccinatie van de Brusselaars loopt niet in alle negentien van de Brusselse gemeenten even vlot. Dat blijkt uit cijfers die maandag werden bekendgemaakt op de wekelijkse persmeeting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) over het vaccinatiebeleid in het Brussels Gewest.

De GGC en de negentien gemeenten zetten in de afgelopen en in de komende dagen heel wat sensibilisatieacties op om zoveel mogelijk risicopatiënten te overtuigen van het belang van een vaccinatie. Met een percentage van 70,5 procent gevaccineerden bij de 75-plussers en 67,5 procent bij de 65 tot 74-jarigen in Brussel is de vooropgestelde immuniteitsgrens zo goed als bereikt in die leeftijdsgroepen. Toch hinkt het Brussels Gewest achterop, vooral tegenover Vlaanderen.

De cijfers per gemeente tonen dat er binnen het Brussels gewest nog grote verschillen zijn. In Sint-Joost-ten-Node heeft slechts 51,7 procent van de 65-plussers een eerste prik gekregen. In Sint-Gillis (59,5 procent), stad Brussel (61,2 procent), Schaarbeek (61,3 procent) en Molenbeek (62,1 procent) liggen de cijfers ook nog laag. Sint-Pieters-Woluwe doet het met 80,7 procent erg goed, net als Oudergem (79,3 procent), Watermaal-Bosvoorde (78,2 procent) en Ukkel (77,9 procent).

‘We zien vooral dat in de gemeenten waar veel nationaliteiten en culturen zijn het moeilijker is om de mensen in de verschillende talen te bereiken. Het zijn ook de gemeentes met de lagere inkomens en waar de sociale ongelijkheden het grootst zijn. Het zijn die mensen die het minste toegang hebben tot eerstelijnszorg en huisartsen’, verklaart Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.