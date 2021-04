De Chinees-Amerikaanse Chloé Zhao werd zondagnacht op de Oscars tot beste regisseur bekroond voor haar film ‘Nomadland’. Het is nog maar de tweede keer in 92 jaar dat die eer te beurt valt aan een vrouw, na Kathryn Bigelow in 2009. Bovendien worden vrouwen amper genomineerd in die categorie. Zo waren dit jaar ook voor het eerst twee vrouwen tegelijk genomineerd voor de Oscar voor de beste regisseur. Naast Zhao maakte ook Emeral Fennell kans op het beeldje, voor ‘Promising young woman’.