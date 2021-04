Een grote witte haai, die onderzoekers Nukumi doopten, is mogelijk onderweg naar Europa. Het dier is ruim 5 meter lang en weegt zo’n 1.600 kilogram. Het is niet duidelijk waarom Nukumi plots de Amerikaanse kustwateren ruilde voor de open zee. De Amerikaanse onderzoeksorganisatie Ocearch heeft het over ‘een foute afslag’.

Begin maart sloeg Nukumi af richting atlantische oceaan, weg van de kust. Onderzoekers kunnen de haai volgen omdat het dier een tracker heeft. De organisatie Ocearch heeft zulke trackers op tientallen haaien aangebracht om zo hun migratiepatronen te kunnen bestuderen. Veel zijn de tochten die de haaien ondernemen vrij voorspelbaar. De bocht van Nukumi is verre van alledaags.

Zitten er straks witte Haaien in de Noordzee?

Die kans acht Frederik Mollen, coördinator van de Vlaamse onderzoeksgroep voor haaien en roggen, klein. ‘Via de Atlantische Oceaan is de volledige oversteek nog nooit eerder vastgesteld’, zei hij zondag bij Radio 1. ‘Maar zeg nooit nooit.’ Want door de opwarming van de oceanen is de kans alleszins een fractie gegroeid. ‘De witte haai kan niet echt tegen koude temperaturen. Maar door de klimaatopwarming zien we de laatste jaren dat de warmte van de Oceaan zich verder tot bij ons trekt en zien we ook vaker tropische haaien aan onze kusten opduiken.’ Overigens: de witte haai is al in Europa. In de Middellandse Zee, al staat die populatie al jaren onder druk.