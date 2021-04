Mertens na verloren finale: ‘Kreeg geen lengte in mijn slagen’

Elise Mertens (WTA-17) verloor zondag de finale van het WTA 250 toernooi van Istanbul (235.238 dollar). Geen zevende toernooizege dus voor de 25-jarige Limburgse. Het eerste reekshoofd verloor in de finale met 6-1 en 7-6 (7/3) van Sorana Cirstea (WTA-67). Die 31-jarige Roemeense won voor het eerst een toernooi sinds... 2008.

‘Het was niet mijn dagje’‘, verklaarde Mertens na het verlies. ‘Ik kwam nooit echt in mijn ritme. Ik raakte de ballen niet zoals in andere finales. Er zijn zo van die dagen dat alles moeilijker is. Zij was wel heel agressief en erg regelmatig, terwijl ze vroeger wel eens betere momenten met mindere momenten afwisselde. Het waren ook geen gemakkelijke omstandigheden, met koude en wind. Mijn slagen kregen niet de lengte die nodig was. Toch heb ik me nog redelijk goed kunnen weren. Jammer dat ik die tweede set (waarin ze een 2-5 voorsprong uit handen gaf, red.) niet kon winnen. Je weet nooit wat er dan nog mogelijk is. Maar goed, ik heb alles gegeven wat ik had.’

‘Uiteindelijk mag ik wel tevreden zijn. Ik kwam tenslotte vooral naar hier om matchritme op te doen en heb meer dan genoeg wedstrijden gespeeld. Na mijn nederlaag in Charleston besefte ik dat het gravelgevoel er nog niet was. Hier heb ik via een paar overwinningen het vertrouwen kunnen herstellen.’

Foto: EPA-EFE

Dubbelspel

Mertens mag Turkije wel met een titel verlaten, aangezien ze na het verlies in het enkel wel de finale in het dubbel won. Met de Russische Viktoria Kudermetova versloegen ze de Japanners Nao Hibino en Makoto Ninomiya met tweemaal 6-1.

‘Ik had graag gewonnen in het enkel, maar dit is toch een mooie troost. Ik had aanvankelijk moeite om de motivatie te vinden, maar voelde dat het heel goed liep met Kudermetova. Ze is echt veel kalmer dan Aryna (Sabalenka, de Wit-Russische met wie ze het Australian Open won, red.). Ik speelde bijna in automatische piloot. Ik ben na het enkel bij de Kiné gepasseerd om de spieren los te krijgen, en daarna opnieuw gaan dubbelen. En het was zeker leuk om te winnen.’

Cirstea was uiteraard bijzonder tevreden met de toernooiwinst. ‘Ik heb heel de week constant gespeeld en win in de finale van een top-20 speelster. Ik wist dat ik agressief en geconcentreerd moest spelen om Elise te kunnen verslaan. Het doet deugd om na zoveel jaren weer eens een toernooi te winnen.’