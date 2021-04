Zilte, het driesterrenrestaurant in het MAS in Antwerpen, verhuist volgende maand naar het wijndomein Valke Vleug in Liezele, bij Puurs. ‘Ons terras voldoet niet’, zegt chef Viki Geunes. ‘Daarom hebben we er één gezocht met de allures van Zilte.’

‘Toen we zeker waren dat het vanaf 8 mei mogelijk was om horeca-activiteit te ontwikkelen op een terras, zijn we gaan zoeken’, vertelt driesterrenchef Viki Geunes. ‘Het terras van Zilte zelf is te klein ...