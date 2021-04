Ondanks alles ging de Oscarshow door. De Chinees-Amerikaanse Chloé Zhao won met haar ‘Nomadland’ de prijs voor beste film en werd als tweede vrouw ooit tot beste regisseur bekroond.

Wat je niet ziet, bestaat niet? Het is 2021 en Chloé Zhao werd vannacht de tweede vrouw in 93 edities die de Oscar voor beste regie wint, na Kathryn Bigelow in 2010 voor The hurt locker. In totaal zijn ...