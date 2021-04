Militaire raad van Tsjaad weigert te onderhandelen met de rebellen na dood president

De militaire overgangsraad (TMC) van Tsjaad heeft zondag aangekondigd niet te willen onderhandelen met de rebellen die twee weken geleden een offensief tegen het regime hebben ingezet. Ze worden er door het leger van beschuldigd president Idriss Déby Itno te hebben vermoord.

De raad roept buurland Niger ook op ‘om samen te werken om de gevangenneming van deze oorlogsmisdadigers te vergemakkelijken’. Dat zei een woordvoerder van de raad op de staatstelevisie. ‘Het is niet de tijd voor bemiddeling of onderhandelingen met vogelvrijverklaarden’, zei hij.

‘De defensie- en veiligheidstroepen (...) gesteund door de luchtmacht, hebben de vijand gelokaliseerd. Die is verspreid in kleine groepen en hergroepeert op Nigeriaans grondgebied’, vertelde hij. Ook hun leider Mahamat Mahadi Ali zou daarbij zijn. ‘Hij wordt gezocht voor oorlogsmisdaden door de procureur-generaal van Tripoli. Zijn tegoeden zijn ook bevroren voor het financieren van terrorisme’, aldus nog de woordvoerder.

Geen staakt-het-vuren

Mahadi Ali, de leider van rebellengroep Fact bevestigde telefonisch aan AFP dat hij zich nog steeds in Tsjaad bevindt, namelijk in de provincie Kanem, aan de grens met Niger, ongeveer 400 kilometer ten noorden van hoofdstad Ndjamena.

Fact had zaterdag verklaard open te staan voor een staakt-het-vuren na een bemiddelingspoging die de dag voordien was opgestart tussen het leger en de rebellen door de presidenten van Niger en Mauritanië. Maar zondagavond zei hij in een reactie op de weigering van de militaire raad om te onderhandelen: ‘Als zij oorlog willen voeren, zullen wij oorlog voeren. Als zij ons aanvallen, zullen wij terugvechten.’

De Tsjaadse president Idriss Déby Itno stierf vorige week aan verwondingen die hij heeft opgelopen aan het front. Een militaire raad onder leiding van zijn zoon Mahamat Idriss Déby nam het presidentschap toen over.