De uitreiking van de Oscars vindt dit jaar uitzonderlijk plaats in LA vanwege de coronapandemie. Slechts 170 mensen zijn welkom voor de ceremonie.

De eerste Oscar die uitgereikt werd was die voor Beste scenario (orgineel). Die ging naar scenarioschrijfster Emerald Fennell voorPromising Young Woman, een slimme twist op een vrouwelijke wraakfantasie. Op de rode loper had Fennell eerder te kennen gegeven dat haar schrijfproces onder meer bestaat uit ‘naar Britney Spears luisteren en pizza uit de vuilnisbak eten’. De andere genomineerden - die mogelijk niet naar Britney luisteren of pizza uit de vuilnisbak eten - waren de scenarioschrijvers van Judas and the black messiah, Minari, Sound of metal, The trial of the Chicago 7.

Daarna was Beste scenario (adaptatie) aan de beurt. Hier ging The Father van scenarioschrijvers Christopher Hampton en Florian Zeller aan de haal met het begeerde beeldje. De film met een meesterlijke Anthony Hopkins vertelt het verhaal van een dementerende vader (Hopkins) en zijn dochter (Olivia Colman) die hem probeert te overtuigen hulpverpleging aan te nemen. Borat Subsequent moviefilm, Nomadland, One night in Miami en The white tiger maakten ook kans.

Het Deense Drunk won – zoals voorspelt door vele filmcritici – de Oscar voor Beste internationale film. Regisseur Thomas Vinterberg nam het beeldje in ontvangst. Wonnen niet: Quo vadis, Aida? (Bosnië-Herzegovina), The man who sold his skin (Tunesië), Better days (Hongkong), Collective (Roemenië)

Daniel Kaluuya wint daarna de Oscar voor Beste mannelijke bijrol voor zijn portrettering van Black Panther Fred Hampton in Judas and the Black Messiah. Zijn tegenspeler in die film Lakeith Stanfield maakte ook een kans. Gaan ook zonder beeldje huiswaarts: Sacha Baron Cohen (The trial of the Chicago 7), Leslie Odom, Jr (One night in Miami) en Paul Raci (Sound of metal).

De Oscar voor beste grime en haarstijl ging naar Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal en Jamika Wilson voor Ma Rainey’s Black Bottom. De films kledingontwerper Ann Roth, die niet aanwezig was, won verder beste kostuumontwerp.

Dit jaar waren enkel de genomineerden welkom op de ceremonie, met maximaal één gast. De uitreiking was dus soberder dan anders, maar speeches via Zoom of andere platformen zijn wel niet toegelaten. De aanwezigen werd gevraagd om zich de afgelopen tien dagen zo goed af te zonderen en hun temperatuur werd gemeten bij aankomst. Ter plaatse waren er ook sneltests ter beschikking. De gasten moeten geen mondmasker dragen wanneer de camera’s draaien.

De uitreiking van de Oscars begon om 02.00 uur Belgische tijd. Mank van David Fincher, een zwart-witfilm die de Gouden Eeuw van Hollywood belicht, maakt met tien nominaties kans op de meeste Oscars. Verwacht wordt echter dat Nomadland verschillende ‘grotere’ awards zal binnenhalen, waaronder die voor beste film, beste actrice en beste regisseur. Chloé Zhao kan als tweede vrouw ooit het beeldje voor de beste regisseur winnen, en als eerste niet-blanke vrouw.

Er zijn dit jaar ook enkele Belgische tintjes. Zo kan Bert Hamelinck van productiehuis Caviar met Sound of Metal als eerste Belgische producer de Oscar voor de beste film winnen. De film werd in totaal zes keer genomineerd. Ook waren twee films met Belgische acteurs genomineerd voor de beste buitenlandse film: het Tunesische The Man Who Sold His Skin met Koen De Bouw en het Bosnische Quo vadis, Aida met Johan Heldenbergh.

Regisseur Chloé Zhao en actrice Charlene Swankie. Filmcritici achten dat Zhao’s Nomadland het meeste kand maakt op de Oscar voor beste film. Foto: REUTERS

Alan S. Kim en Christina Oh speelden bij in de film Minari. De film maakt kans op de oscar voor Beste film. Foto: REUTERS

Daniel Kaluuya. De Britse acteur werd genomineerd voor Beste mannelijke bijrol voor zijn acteerprestaties in ‘Judas and the black messiah’. Foto: REUTERS

De Amerikaanse actrice Angela Bassett. Foto: EPA-EFE

Youn Yuh-jung en Han Ye-ri. Beiden Zuid-Koreaanse actrices speelden in de film Minari die kans maakt op de Oscar voor beste film. Youn maakt ook kans op die voor Beste vrouwelijke bijrol. Foto: REUTERS

De Britse zangeres Celeste werd genomineerd voor de muziek die ze maakte voor de film The Trial of the Chicago 7. Foto: REUTERS

De Amerikaanse regisseur Lee Isaac Chung en zijn vrouw Valerie Chung. Chung’s film Minari maakt kans op een Oscar voor beste film. Foto: REUTERS