‘Indiase studenten zouden vandaag niet meer naar hier komen’

Twintig Indiërs die hier een vervolgopleiding ­verpleegkunde komen volgen, zijn besmet met het coronavirus. ‘In de aanloop naar hun vertrek was de situatie in India nog ­anders.’

De komst van 43 Indiase studenten, waarvan er twintig na aankomst besmet bleken met het coronavirus, geeft aan hoe er gaten zitten in de regels rond inter­nationaal reisverkeer (DS 23 april). De groep studenten, allen afkomstig uit de deelstaat Kerala, landde op 12 april in Parijs. Bij vertrek in New Delhi legden ze allemaal een negatieve PCR-test af, bij aankomst op de Charles de Gaulle-luchthaven waren de uitslagen van hun sneltests ook negatief.

‘Daarna kwamen ze met een dubbeldekkerbus die speciaal voor hen was ingelegd naar België’, zegt Katrien Staessen van Stfran, de Leuvense instelling waar 22 van de studenten hun opleiding volgen. ‘De studenten zaten zo veel mogelijk boven in de bus, de chauffeur uiteraard beneden (hij is niet besmet, red.). Hun verblijfplaatsen waren bevoorraad, zodat ze er hun quarantaine konden doorbrengen.’ Behalve de 22 studenten in Leuven, werden er ook 21 naar Aalst gebracht.

Nieuwe variant

Enkele dagen na de aankomst begonnen verschillende studenten symptomen van covid-19 te vertonen. Twintig onder hen zijn ­besmet en sindsdien in isolatie. Ze hebben geen zware symptomen. Sinds vrijdag zijn er geen bijkomende besmettingen opgedoken. ‘De studenten zonder besmetting blijven in quarantaine tot eind ­deze week en zullen nog verder worden getest’, zegt Staessens.

Was het ondanks de tests en quarantaine wel een goed idee om Indiase studenten naar hier te halen? In India grijpt het coronavirus zwaar om zich heen (DS 23 april). ‘In de aanloop naar het vertrek van de studenten was de situatie in India nog anders’, reageert Staessens. ‘Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ze in februari naar hier zouden komen, maar dat is toen uitgesteld door vertraging met hun visa. Als we begin april hadden geweten hoe ernstig de situatie in India zou worden, dan zouden we een andere beslissing hebben genomen.’

Stfran werkt al drie jaar samen met de opleidingsinstellingen waarlangs de uitwisseling gebeurt. In India is dat het Steppingstone Institute of Professional Development, voor Europa Ipenavenir uit Rijsel. Behalve in Leuven ­komen de studenten in Vlaanderen ook terecht in Kortrijk, Aalst en Turnhout. De bedoeling is dat ze na hun opleiding hier aan het werk gaan.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) riep al op om studentenmigratie tijdelijk stil te leggen. Voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is dat niet aan de orde. ‘We gaan niet alles stilleggen omdat er hier of daar een variant wordt gevonden’, zei hij in Terzake. Minstens acht van de hier aangekomen Indiërs waren al gevaccineerd tegen covid-19, onder wie ook besmette personen. Viroloog Marc Van Ranst verklaarde in De zevende dag dat het gaat om inentingen met ­Covishield, de Indiase versie van het AstraZeneca-vaccin, en dat van Pfizer/BioNTech. Bij de studenten die Pfizer kregen, gebeurde dat in Malta. Sommigen onder hen hebben de voorbije maanden daar gewerkt en zijn er ook gevaccineerd.

Ons land stuurt overigens voor 3 miljoen euro medische hulp naar India vanwege de coronacrisis daar. Het gaat om 9.000 flacons van het antivirale geneesmiddel remdesivir. De Belgische stock wordt meteen weer aangevuld, verduidelijkt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit). Ook Duitsland, Frankrijk en Nederland sturen hulp.