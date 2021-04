Voorstellingen in KVS moeten luchtkwaliteit in zaal testen

Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) geeft groen licht aan KVS om test-evenementen te organiseren.

Vanaf 28 april mag de KVS, als eerste theaterhuis, opnieuw publiek ontvangen in de zaal. De voorstelling Jonathan zal er spelen voor 100 toeschouwers, ofwel 20 procent van de totale capaciteit van de KVS Bol. ­Maandag en dinsdag vinden er al try-outs plaats voor professionals.

De opvoeringen zijn goed­gekeurd als testevenement, waarbij KVS de luchtkwaliteit in de zaal wil testen. Daarvoor werkt de organisatie samen met het bedrijf Airvisor, dat vijf sensoren in de zaal plaatste om de CO 2 -waarden en de relatieve luchtvochtigheid te meten. Door een betere ventilatie in het gebouw hoopt KVS dat die waarden laag blijven, ook als er meer publiek in de zaal zit. Als uit de eerste testweek blijkt dat het risico op verspreiding van ­infecties laag blijft, wordt de capaciteit de week ­nadien ­opgeschaald naar 40 en 50 procent.

Het publiek zal nog steeds mondmaskers moeten dragen in de zaal. Voor de voorstelling wordt er een sneltest afgenomen en in de week nadien moeten de deelnemers een PCR-test laten afnemen.

Omdat dit voor het publiek, ook al is het uitverkoren om als eerste weer live theater bij te wonen, enige inspanning vereist, heeft KVS besloten om geen ticketprijs aan te rekenen en de al betaalde tickets terug te storten aan het publiek.

Ook in Toneelhuis in Antwerpen zal later een soortgelijk onderzoek plaatsvinden, zodat de resultaten met elkaar ver­geleken kunnen worden.