Tweede vaccinatieronde in Brussel: wie geen vaccin kreeg, krijgt een telefoontje

Intense campagnes moeten de vaccinatiegraad van de (oudste) Brusselaars hoog krijgen.

De vaccinatiegraad onder de oudste leeftijdscategorieën in Brussel ligt rond de zeventig procent. Daarmee haalt het gewest de nationale doelstelling, maar er tekent zich wel een verschil af met Vlaanderen. Daar zijn bij de groep boven de 75 jaar meer dan negen op de tien mensen gevaccineerd. Door de lagere reactie op uitnodigingen voor vaccinaties is Brussel vrij snel moeten zakken in de leeftijdspiramide om de geleverde doses vlot te kunnen zetten. Vandaag kan iedereen ouder dan 51 jaar spontaan een afspraak maken.

Maar er is een soort ‘tweede ronde’ gaande voor de oudste leeftijdsgroepen. Zij krijgen telefoon van gemeentes en ziekenfondsen om zich toch nog te laten vaccineren. Via onder andere apothekers, huisartsen en lokale verenigingen wordt de oproep voor een vaccinatie ook versterkt.

‘We blijven proberen, ook bij wie al een tijdje geleden de uitnodiging kreeg’, zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie. ‘Het is belangrijk dat de vaccinatiegraad bij de risicogroepen zo hoog mogelijk ligt, ook omdat de kans bestaat dat jongeren zich minder willen laten vaccineren.’