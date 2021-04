‘Jambon heeft heropstartplan eventsector niet verdedigd’

Bénédicte Linard (Ecolo), minister van Cultuur in de Franse gemeenschapsregering, beschuldigt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ervan tijdens het Overlegcomité het plan voor de heropstart van de cultuur- en eventsector niet te hebben verdedigd.

In de aanloop naar het Overlegcomité van afgelopen vrijdag kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) openlijk aan dat hij het stappenplan van de cultuur- en eventsector op tafel zou leggen en verdedigen. Jambon, die ook bevoegd is voor cultuur, zat daarmee op één lijn met zijn Franstalige evenknie Bénédicte Linard (Ecolo). Die laatste reageerde zondag ontstemd op de gang van zaken binnen het Overlegcomité.

‘Wij hebben zowel met de sector als met de andere cultuurministers samengewerkt, maar op het ogenblik dat het Overlegcomité nog aan de gang was, vernam ik dat de Vlaamse minister van Cultuur Jambon, die aan het overleg deelnam, beslist had de heropstart uit te stellen tot de zomer’, zei Linard op RTL-TVi. ‘Het plan dat op tafel lag, was de oplossing voor vandaag. Wat vrijdag uit de bus is gekomen, is de oplossing die de meerderheid van de personen rond de tafel wilde.’

Vlaams minister van Cultuur Jambon zei zondagochtend in De Zevende Dag op Eén dat door de hoge bezettingsgraad op intensieve zorgen de omstandigheden er vrijdag niet naar waren om al maatregelen voor de zomer aan te kondigen. ‘Zeker aan federale kant was de bereidheid er ook niet’, voegde hij toe.

Op het Overlegcomité werd consensus gevonden over de organisatie van evenementen in mei en juni, maar nog niet over het toelaten van grotere bezoekersaantallen in juli en augustus. ‘Als we hadden afgeklopt op het compromis dat er vandaag op tafel lag voor de zomer, zou zowel de evenementensector als de zorg ontevreden zijn geweest’, zei Jambon vrijdagavond al.

‘Vrijdag lag een limiet van 2.500 bezoekers op tafel. Daar zou de sector niet mee kunnen leven’, herhaalde Jambon zondagochtend op de Antwerpse regionale tv-zender ATV. ‘Liever dus voorlopig nog geen beslissing, dan nu een slechte beslissing afkloppen. De vaccinatiegraad is een belangrijke parameter. Op het volgende Overlegcomité, van 11 mei, zullen we zien of we de vereiste fase in de vaccinatiecampagne halen.’