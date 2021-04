Armeense genocide: Biden doet wat Obama beloofde

De erkenning van de Armeense genocide door de Amerikaanse president ondermijnt volgens de Turkse regering ‘het vertrouwen en de vriendschap’ tussen de twee Navo-bondgenoten. Toch is de kans groot dat Erdogan de zaak niet op de spits zal willen drijven.

‘We herdenken de levens van al wie omkwam in de Armeense genocide en verbinden er ons opnieuw toe te beletten dat zulke wreedheden opnieuw gebeuren. Beginnend op 24 april 1915 met de arrestatie van Armeense intellectuelen en leiders in Constantinopel door de Ottomaanse overheid, werden anderhalf miljoen Armeniërs gedeporteerd, uitgemoord of dodenmarsen in gestuurd in een campagne van uitroeiing.’

Met die verklaring erkende Joe Biden zaterdag de moorden op Armeniërs als een genocide. Dat hij daarmee de eerste Amerikaanse president is die dit doet, klopt niet helemaal. Ronald Reagan sprak in 1981 al over de Armeense genocide, maar de Republikeinse president deed dat in een verklaring die gewijd was aan de Holocaust.

‘Zogezegde partner’

Biden kwam een belofte na die hij had gedaan tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen en de Armeense gemeenschap in de VS had druk uitgeoefend opdat de president zijn belofte zou nakomen. George W. Bush had in 2000 een gelijkaardige belofte gedaan maar zette de stap niet omdat hij Turkije in militair opzicht nodig had na de aanslagen van 11 september 2001. Ook Barack Obama schrok ervoor terug zijn belofte van tijdens de campagne in 2008 na te komen: hij wilde de relaties met de Navo-bondgenoot niet bruuskeren en Turkije niet in de armen van Rusland drijven.

De verklaring weerspiegelt volgens Amerikaanse media het belang dat Biden wil hechten aan mensenrechten in zijn buitenlands beleid en zijn ambitie om weerwerk te bieden tegen autoritaire regimes. Tijdens de campagne omschreef Biden de Turkse president Recep Tayyip Erdogan als een ‘autocraat’ en bekritiseerde hij diens beleid jegens de Koerden. Toen Turkije zich onlangs terugtrok uit de Istanbul-conventie over de vrouwenrechten, noemde het Witte Huis dat ‘zeer ontgoochelend’. Tijdens zijn confirmatiehoorzitting in de Senaat noemde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken Turkije ‘een zogenaamde strategische partner’. Turkije kocht in 2017 Russische raketsystemen aan, wat het land eind vorig jaar onder het presidentschap van Donald Trump op sancties kwam te staan.

‘Populistische verklaring’

Toch wil Biden het ook niet tot een breuk laten komen met Turkije. Hij belde Erdogan vrijdag om hem te informeren dat hij zijn verklaring over de Armeense genocide zou afleggen. Het was pas het eerste telefoongesprek met de Turkse president sinds zijn aantreden. De Amerikaanse president benadrukte tegenover Erdogan dat het belangrijk blijft om samen te werken en de meningsverschillen op een volwassen manier op te lossen. Ze spraken ook af elkaar te zien in de rand van de Navo-top in Brussel in juni.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, gaf Biden zaterdag onmiddellijk lik op stuk: ‘Niemand hoeft ons iets over ons eigen verleden te vertellen. Deze hele verklaring is populistisch en ondermijnt de band tussen de landen.’ Volgens zijn ministerie is er geen juridische basis voor de verklaring. Zijn viceminister, Sedat Önal, riep de Amerikaanse ambassadeur op het matje om ‘in de meest krachtige bewoordingen’ duidelijk te maken dat de verklaring onaanvaardbaar is en een ‘diepe wonde’ veroorzaakt ‘die ons vertrouwen en onze vriendschap ondermijnt’.

De vraag is of de soep zo heet gegeten zal worden als ze wordt opgediend. Intussen hebben al een dertigtal landen de Armeense genocide erkend, waaronder Duitsland, België en Frankrijk. ‘In het verleden heeft Turkije alle mogelijke dreigementen geuit, maar recentelijk komt het beleid in Ankara erop neer dat men de schouders ophaalt in verband met erkenningen van de genocide door bondgenoten’, verklaarde Asli Aydintasbas, fellow bij de European Council on Foreign Relations in de New York Times. ‘Turkije zal ook nu afwijzende verklaringen afleggen maar het niet tot een crisis laten komen.’

