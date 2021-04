Internetgrap mondt uit in ‘veldslag’ om de enige echte Josh

Honderden mensen met de naam Josh hebben afgelopen zaterdag in het Amerikaanse stadje Lincoln (Nebraska) een ‘veldslag’ gehouden om te bepalen wie zich de enige echte Josh mag kronen. De vierjarige ‘Little Josh’ kwam als winnaar uit de bus.

De schermafbeelding circuleerde al enkele weken op het wereldwijde web. Ene Josh Swain had op Facebook een groepsgesprek gestart met een heleboel naamgenoten. ‘Jullie vragen je zeker af waarom ik jullie bij elkaar gebracht heb. Kom op 24 april 2021 op de middag naar deze coördinaten (...). Daar zullen we strijden en wie zegeviert, mag onze naam behouden. Alle verliezers moeten van naam veranderen. Jullie hebben een jaar de tijd om je voor te bereiden. Succes.’

Een goeie grap, maar gisteren bleken er toch honderden mensen met de naam Josh te zijn afgezakt naar de stad Lincoln in de Amerikaanse staat Nebraska. In de aanloop naar ‘de dag des oordeels’ bleek dat steeds meer mensen de grap serieus wilden nemen. In een bericht op Reddit vroeg de initiatiefnemer aan de andere Josh’en om pool noodles - buizen in schuimrubber om in zwembaden te spelen - mee te brengen om het eigenlijke gevecht veilig te kunnen beslechten.

Geldinzameling

Daarnaast werden deelnemers aangemoedigd om conserven en andere droge voeding mee te brengen als donatie aan een lokale voedselbank. Ook werd er geld ingezameld voor een lokaal kinderziekenhuis. In totaal zamelden de Josh’en meer dan 8.000 dollar in.

In totaal werden er drie veldslagen beslecht. Wie zich de échte ‘Josh Swain’ mocht noemen, werd bekampt met een spelletje blad-steen-schaar. Er waren slechts twee aanwezigen die officieel de naam ‘Josh Swain’ droegen, de anderen hadden enkel de voornaam Josh. Uiteindelijk haalde Josh Swain, de initiatiefnemer, het van een andere Josh Swain uit Omaha.

Vervolgens werd ‘de slag om Josh’ beslecht met pool noodles en andere ongevaarlijke ‘wapens’. Alle personen met de naam Josh mochten deelnemen om te bepalen wie ‘Josh Supréme’ is. Daarbij werd de vierjarige Josh Vinson Junior uitgeroepen tot winnaar. Tot grote vreugde van Het Internet.