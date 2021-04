Pogacar wint Luik-Bastenaken-Luik na sprint met elitegroepje

Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Hij klopte wereldkampioen Alaphilippe in een prangende sprint met een elitegroepje.

Een zevenkoppige kopgroep met Loïc Vliegen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Sergey Chernetsky (Gazprom - RusVelo), Laurens Huys (Bingoal - Pauwels Sauces - WB), Lorenzo Rota (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Tomasz Marczynski (Lotto - Soudal), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen - Baloise) en Mathijs Paasschens (Bingoal - Pauwels Sauces - WB) opende de koers. Zij kregen een maximale voorsprong van acht minuten van het peloton, dat de openingsfase rustig afwerkte.

Met nog dik zeventig kilometer te gaan roerden Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet zich even, maar de veteranen kregen geen ruimte om te anticiperen. Een twintigtal kilometer verder mocht een jonge Belg, Harm Vanhoucke, wel aanvallen met Mark Padun (Bahrain Victorious) en Mark Donovan (Team DSM). Zij trokken richting de kopgroep, die op La Redoute in stukken brak. Op die helling knalde Ineos het volledig peloton uit elkaar. Mauri Vansevenant, Primoz Roglic, Maximilian Schachmann en Tadej Pogacar glipten mee terwijl Julian Alaphilippe op achterstand gezet werd.

James Knox sleurt in dienst van kopman Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step). Foto: Belga

Twijfel bij Alaphilippe

Een tweetal van The Wolfpack moest zich dubbel plooien om de poging van Roglic en co. te neutraliseren. Die achtervolging slaagde, maar het peloton was op die manier wel stevig uitgedund. Vliegen reed alleen weg van alles en iedereen, maar op een oplopend stuk ging het licht plots uit. Achter hem ramde Tao Geoghegan Hart door, waardoor een elitegroepje met andermaal Vansevenant, Richard Carapaz, David Gaudu, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar ontstond. Carapaz achtte zijn kans gekomen en trok solo in de aanval.

Alaphilippe moest weer uit de achtergrond komen, en ook Roglic zat in het defensief. Andermaal kwam het dankzij enkele ploegmakkers goed voor de wereldkampioen. Carapaz werd op La Roche-aux-Faucons teruggehaald door een aanval van Pogacar, maar de Sloveen geraakte niet weg. Michael Woods riposteerde en gooide onder meer Roglic overboord. Enkel Pogacar, Alaphilippe, Gaudu en de zondag 41 jaar geworden Alejandro Valverde konden volgen. De verstandhouding bij de toppers liep mank, waardoor Woods een tweede keer aan de boom ging schudden. Alaphilippe reed het gaatje dicht, en plots leek de verstandhouding terug.

Het vijftal reed in gesloten slagorde richting Luik. Een groepje met Benoot kwam bijzonder dicht, tot Valverde de sprint op nog 270 meter van de streep op gang trok van ver. Pogacar vloerde uiteindelijk Alaphilippe op de streep.