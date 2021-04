Corona in India: VS en Europese Unie bereid te helpen

Nu het coronavirus sterk om zich heen grijpt in het land, staat de Europese Unie klaar om India te steunen. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zondag op Twitter. Eerder zei een woordvoerder van het Witter Huis dat de Verenigde Staten hetzelfde willen doen.

‘De epidemiologische situatie in India is alarmerend. We staan klaar om hen te steunen’, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in een tweet. ‘De EU verzamelt middelen om snel te antwoorden op het Indiase verzoek tot bijstand via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. We staan in volledige solidariteit met het Indiase volk.’

Eerder verklaarde een woordvoerder van Het Witte Huis aan persagentschap Reuters dat ook de Verenigde Staten zich klaarhouden om India ter hulp te schieten. ‘We voeren actief gesprekken op hoog niveau en zijn van plan om snel extra steun in te zetten voor de Indiase regering en de Indiase zorgmedewerkers bij hun strijd tegen deze nieuwste ernstige uitbraak. Zeer binnenkort volgt er extra nieuws’, aldus de woordvoerder.

India registreerde zondag 349.691 nieuwe besmettingen, een nieuw wereldwijd record voor besmettingen op één dag. Door de pandemie staat de gezondheidszorg in India zwaar onder druk. Ziekenhuizen melden sterfgevallen door tekorten aan medische zuurstof om toe te dienen.

De afgelopen 24 uur kwamen in India 2.767 mensen om het leven door covid-19, wat het de dodelijkste dag maakt sinds het begin van de pandemie. Het is al de vierde dag op rij dat India meer dan 300.000 besmettingen en meer dan 2.000 sterfgevallen optekent.