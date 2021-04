Engels voetbal boycot sociale media uit protest tegen racisme

Alle Engelse clubs in het mannen- en vrouwenvoetbal zullen volgend weekend de sociale media boycotten om aandacht te vragen voor de racistische reacties die toenemen via Facebook, Instagram en Twitter.

Clubs in de Premier League, English Football League, Women’s Super League en Women’s Championship zullen op 30 april hun Facebook-, Twitter- en Instagramaccounts uitschakelen.

In een verklaring laten de Engelse voetbalteams verstaan dat ze druk willen zetten op de platforms om meer te doen tegen online racistische reacties. De voorbije maanden kregen onder anderen Anthony Martial en Marcus Rashford van Manchester United te maken met online haat.

‘We willen aanzienlijke verbeteringen zien in het beleid en processen van de sociale mediabedrijven om online misdragingen, zoals racisme, via hun platforms aan te pakken’, staat er in de gezamenlijke verklaring.

In februari riepen de clubs de sociale mediabedrijven al op om accounts te blokkeren van gebruikers die zich racistisch uitlieten. Ze verwijten de bedrijven zich te passief op te stellen tegen racisme en discriminatie op hun platformen.

De boycot start vrijdag om 15 uur (Engelse tijd) en duurt tot 3 mei. Tot dan zullen spelers en trainer, maar ook scheidsrechters, niets posten op de sociale mediakanalen.