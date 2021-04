Modeontwerper Alber Elbaz onverwacht overleden

Alber Elbaz, voormalig creatief directeur van het Franse modehuis Lanvin, is onverwacht overleden. Hij werd 59 jaar oud.

Elbaz is zaterdag overleden in een Parijs ziekenhuis. Zijn overlijden werd bevestigd door Richemont, het Zwitserse bedrijf met wie Elbaz recent nog maar een nieuw modelabel heeft opgestart. De modeontwerper, die van 2001 tot 2015 creatief directeur was bij Lanvin, zou overleden zijn aan de gevolgen van covid-19.

‘Ik ben niet alleen een collega, maar ook een geliefde vriend verloren’, zegt Richemont-oprichter Johann Rupert in een mededeling. ‘Alber had een welverdiende reputatie als een van de slimste en meest geliefde figuren in de modesector. Ik werd altijd gegrepen door zijn intelligentie, gevoeligheid, vrijgevigheid en ongebreidelde creativiteit’, aldus Rupert. ‘Hij was een man met uitzonderlijke warmte en talent, en zijn unieke visie, gevoel voor schoonheid en empathie laten een onuitwisbare indruk achter.’

Elbaz werd in 1961 geboren in Casablanca, als jongste zoon van een kunstenares en een kapper, maar groeide op in Tel Aviv. Na zijn verplichte legeropleiding ging hij mode studeren, en trok daarna naar New York. In 1989 kon hij aan de slag bij ontwerper Geoffrey Beene, hij zou er zeven jaar blijven.

Daarna ging hij twee jaar aan de slag bij Guy Laroche, om nadien de functie van hoofdontwerper aangeboden te krijgen bij Yves Saint Laurent. Het ballonnetje ging helaas niet op, omdat het huis niet veel later gekocht werd door de Gucci Group en ontwerper Tom Ford aan zet kwam.

Elbaz verdween tijdelijk uit Parijs, tot Lanvin hem in 2001 binnenhaalde. Hij zou er in nauwelijks vier seizoenen de dalende cijfers doen kantelen en het luxehuis opnieuw relevant maken. Zijn vertrek in 2015 kwam dan ook als een verrassing. Na een pauze van enkele jaren, maakte hij in 2019 plannen bekend om een eigen modelabel te starten, samen met Richemont. De eerste collectie werd in januari voorgesteld.