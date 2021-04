Al 58 doden na brand in Irakees ziekenhuis

Na de brand op een covid-afdeling in een ziekenhuis in het Iraakse Bagdad zijn intussen 58 doden geteld. Dat zegt een lid van de mensenrechtencommissie. Een onzorgvuldig gebruik met zuurstofflessen zou aan de basis liggen van de explosie.

Minstens 58 mensen zijn omgekomen bij een brand na een explosie op een afdeling intensieve zorg in Bagdad. Aanvankelijk hadden ooggetuigen minstens 20 dodelijke slachtoffers gemeld, medische bronnen spraken van 23 doden, maar dat aantal is intussen nog fors opgelopen.

De explosie werd veroorzaakt door een ‘inbreuk op de veiligheidsvoorschriften bij de opslag van zuurstofflessen’, zeggen medische bronnen, die ook gewag maken van tientallen gewonden.

Op filmpjes op sociale media is te zien hoe brandweerlieden de vlammen proberen te doven op de verdiepingen van het Ibn al-Khatibziekenhuis in het zuidoosten van Bagdad, terwijl een massa patiënten en familieleden het gebouw probeert te ontvluchten.

Foto: REUTERS

Irak is het Arabische land met de hoogste coronacijfers. Het aantal besmettingen heeft woensdag de kaap van een miljoen overschreden in Irak, een land met veertig miljoen inwoners. Volgens officiële cijfers zijn er ondertussen ook ruim 15.000 overlijdens door covid-19.

Het land kampt al tientallen jaren met een tekort heeft aan medicijnen, artsen en ziekenhuizen. Door het gebrek aan medisch materiaal om patiënten op te vangen, installeren velen liever thuis een zuurstoftank dan naar het ziekenhuis te gaan.

Vaccinaties

Irak heeft voor zijn vaccinatiecampagne in totaal bijna 650.000 dosissen van verschillende vaccins ontvangen, bijna allemaal geschonken of verkregen via het Covax-programma, dat een eerlijke toegang tot vaccins wereldwijd moet waarborgen. Bijna 300.000 mensen hebben al ten minste een eerste dosis gekregen, aldus het ministerie van Volksgezondheid.