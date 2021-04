Ook komende dagen blijft brandweer paraat in Brecht, ‘tot de eerste grote regenbuien’

Omdat een fikse regenbui nog niet voor meteen is, zullen de komende dagen een vijftigtal brandweerlui samen met het leger patrouilleren op het militair domein van Brecht waar vrijdag een brand uitbrak na een schietoefening van het leger. Ook vannacht waren nog enkele opflakkeringen van het vuur.

De komende dagen blijven vijftig brandweermannen actief op het militair domein van Brecht. De brand is onder controle, maar Dieter Wouters (CD&V), burgemeester van Wuustwezel, zegt dat het absoluut nodig is om stand-by te blijven en bij rookpluimen op te treden om heropflakkeringen van de brand te vermijden.

‘Het ergst is zeker voorbij, de mensen kunnen ook gerust zijn. We blijven ook alert, als er toch nog iets zou gebeuren, zal het eerder kleinschalig zijn en zitten we erbovenop’, zei Moens op het VRT-radionieuws. ‘De brandweer zal permanent ter plaatse blijven, samen met Defensie en de boswachters, tot de eerste grote regenbuien voorbij zijn, dat is toch nog enkele dagen.’

Onderzoeksrechter

Vrijdag legde een brand 750 hectaren heide van het Groot Schietveld in de as, na schietoefeningen van het leger. Ruim 400 omwonenden moesten tijdelijk worden geëvacueerd. Defensie verontschuldigt zich bij de bevolking en bedankt iedereen die bij de bestrijding van de brand heeft geholpen. ‘Wij betreuren de schade die de vlammen hebben aangericht, maar zijn opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen.’

Intussen is een onderzoeksrechter aangesteld om na te gaan of er sprake is van onopzettelijke brandstichting, zo meldt het parket van Antwerpen. De onderzoeksrechter heeft meteen een deskundige aangesteld die de oorzaak van de brand moet onderzoeken.

Er zijn vragen gerezen rond het veiligheidsbeleid tijdens de schietoefening. Gazet Van Antwerpen kwam te weten dat de brandweerwagen van Defensie op het terrein voor herstelling in de garage was. Bovendien bleek er al jaren niemand meer gecertificeerd om met de brandweerwagen te werken. Defensie zelf belooft ook een onderzoek.