Genk en Standard willen bekertrofee in prijzenkast zetten

Standard en Racing Genk nemen het zondagavond in een zo goed als leeg Koning Boudewijnstadion tegen elkaar op in de finale van de Beker van België. De Rouches kunnen de trofee voor de negende keer winnen, Genk mikt op een vijfde triomf.

Na heel wat tegenvallende prestaties in de reguliere competitie wist Standard zich maar net te plaatsen voor de Europe play-offs. Bekerwinst zou het seizoen van de Luikenaars kunnen redden. Genk zit wel in de Champions’ play-offs met de top vier.

Mbaye Leye, sinds eind december coach van Standard, hoopt zondagavond het seizoen van de Rouches wat kleur te geven met een zege tegen Genk. ‘We kunnen ons seizoen niet redden in één wedstrijd. Zege of geen zege, het blijft een moeilijk jaar’, vertelde Leye zaterdag op de persconferentie. ‘Maar de beker wordt misschien een opsteker in een moeilijk seizoen. De spelers zijn klaar en in vorm.’

Genk-coach John van den Brom zou naar eigen zeggen liever op de tweede plaats eindigen in de competitie om zo volgend seizoen kans te maken op Champions League-deelname dan de beker te winnen en de laatste voorronde van de Europa League te spelen.

Zondag kan de Nederlander een leegte op zijn palmares vullen. Na drie verloren finales, één als speler en twee als coach, hoopt hij voor het eerst een nationale beker te winnen. ‘Ik steek niet weg dat ik er erg op gebrand ben. Het wordt tijd om van de vierde keer de goeie keer te maken.’ Met Vitesse ging hij in 1990 onderuit tegen Vitesse in de finale van de KNVB Beker. Als AZ-coach trok hij in 2017 en 2018 aan het kortste eind. Vorig seizoen zou hij met Utrecht in de bekerfinale aantreden tegen Feyenoord, maar de finale werd geannuleerd vanwege de coronacrisis. Om deze reeks te beëindigen, zal Van den Brom zondag naar eigen zeggen niet kijken naar de manier waarop. ‘We willen ten koste van alles winnen. Maar het is leuker als dat gebeurt met de filosofie waar we achter staan.’

Europees voetbal

De bekerwinnaar krijgt een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League. Als Genk de Beker van België wint, dan is elke club uit de Champions’ play-offs zeker van Europees voetbal en wordt de barragematch tussen de nummer vier van de Champions’ play-offs en de winnaar van de Europe play-offs om een ticket voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League niet meer gespeeld.

Eindigt Genk in dat scenario in de top twee van de Champions’ play-offs, dan krijgt de nummer 3 het Europa League-ticket van de bekerwinnaar. De winnaar van de Europe play-offs mag dan in de Conference League aan de slag. Wordt Genk derde of vierde, dan behouden de Limburgers hun ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League. De andere derde of vierde uit de Champions’ play-offs plaatst zich in dat geval voor de laatste voorronde van de Conference League. Het andere ticket voor de Conference League gaat dan naar de winnaar van de Europe play-offs.

Is Standard de bekerwinnaar, dan is er geen barragewedstrijd indien de Rouches de Europe play-offs winnen. Zij behouden dan hun ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League. De vierde uit de Champions’ play-offs plaatst zich zo voor de tweede voorronde van de Conference League.