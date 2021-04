Eden Hazard viert comeback, maar kan met Real Madrid niet winnen van Betis

Eden Hazard is terug voetballer. De Rode Duivel mocht zaterdag een kwartiertje invallen bij zijn ploeg Real Madrid in het duel tegen Real Betis. Het inspireerde zijn team evenwel niet om de drie punten te pakken, want gescoord werd er niet. Zo laat Real dure punten liggen in de titelstrijd. Barcelona en Atlético kunnen zondag profiteren.

Over de eerste helft kunnen we kort zijn: het niveau was niet hoogstaand en kansen kregen we niet te zien. Ook het begin van de tweede helft bracht weinig beterschap. Het eerste moment van opwinding kwam er vlak voor het uur wanneer een zwakke voorzet van Rodrygo tegen de deklat waaide. Of het een echte kans was, laten we in het midden. Wel zeker een kans was de poging van Rodriguez. Zijn poging was echter te zwak en te centraal om Thibaut Courtois te verrassen. De Rode Duivel toonde even later nog maar eens zijn enorme waarde voor de Koninklijke met een uitstekende parade oog in oog met Iglesias.

En Real? Dat antwoordde met een schot van Modric, waarop Betis-doelman Bravo goed plat ging. Er kwam nu toch eindelijk wat schwung in de partij met kansjes aan beide kanten. Beide doelmannen stonden echter pal. De klok tikte wel in het nadeel van Real. Nieuw puntenverlies kon het missen als kiespijn in de strijd om de titel. Daarom deed Zinedine Zidane een kwartier voor tijd, waar wij Belgen al een hele wedstrijd op hoopten: hij bracht Eden Hazard in. Het waren de eerste minuten van de dribbelaar sinds 13 maart. Hazard, die in zijn acties vaak voor voorzichtigheid koos, kon niets forceren, waardoor de match eindigde zoals ze begonnen was: met een 0-0-stand.

Door het gelijkspel blijft Real steken op 71 punten. Dat zijn er twee minder dan leider Atlético en drie meer dan Barcelona. Beide teams spelen zondag wel nog. Barça heeft ook nog een inhaalmatch te goed.