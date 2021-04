Een op de drie bedrijven volgt coronaregels niet, telewerk wel beter gerespecteerd

Een op de drie ondernemingen overtreedt de coronamaatregelen. Het telewerk wordt wel goed opgevolgd. Dat schrijft De Zondag op basis van nieuwe cijfers die werden vrijgegeven door Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V).

In de eerste week van de paasvakantie werden 1.718 bedrijven, waaronder ook zelfstandigen, gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen op de werkvloer zoals afstand houden en handhygiëne. Maar liefst 562 zaken bleken in overtreding. Dat is bijna een op de drie.

Dat leidde tot het opstellen van 461 waarschuwingen, 76 gerechtelijke procedures, 26 termijnstellingen voor regularisatie en één tijdelijke stopzetting tot de nodige maatregelen zijn genomen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vrijgaf in De Zondag.

In diezelfde periode werden ook 2.092 bedrijven gecontroleerd op telewerk. Daarvan bleken er slechts 72 in overtreding, of 3,4 procent. De controles gebeurden door de federale inspectiediensten in samenwerking met de Vlaamse sociale inspectie.

Minister Crevits hamerde in De Zondag nogmaals op het belang van de maatregelen. ‘Om het virus te bekampen moet de wetgeving nageleefd worden’, beklemtoont de minister. ‘Er zijn binnen de sectoren nochtans protocollen gemaakt en ook de werkgeversorganisaties doen regelmatig oproepen om de regels na te leven. We zien echter dat er nog inspanningen nodig zijn.’