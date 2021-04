Weerbericht | Droge dagen in het vooruitzicht

Regenjas en paraplu kunnen gerust nog even in de kast blijven. De komende dagen valt er geen druppel uit de lucht.

Zondagochtend is het eerst bewolkt in het noorden van het land. Geleidelijk aan komen er overal brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 8 graden op de Hoge Venen, 9 graden aan de kust en 13 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondagavond en -nacht blijft het droog en wordt het helder tot licht bewolkt. De minima liggen tussen -2 graden in de Ardennen, +2 graden in het centrum en tot +4 graden aan zee.

Maandag is het droog met veel zon en soms wat wolken. De maxima liggen tussen 9 graden vlak aan zee en lokaal 15 graden in het centrum. De wind waait matig uit noordoostelijke richtingen. Aan zee steekt er in de namiddag een vrij krachtige zeebries op uit noordnoordoost.

Dinsdag blijft het droog met zon en al wat meer wolkenvelden. De maxima liggen tussen 10 graden vlak aan zee en lokaal 16 graden in het binnenland. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost. Aan zee steekt er in de namiddag wellicht een matige tot vrij krachtige zeebries op uit noordnoordoost.

Woensdag begint de dag droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag of avond drijft er vanaf het zuiden meer bewolking over het land waaruit enkele buien kunnen vallen. De maxima variëren van 11 graden vlak aan zee en in de Hoge Venen en 17 graden in het centrum.