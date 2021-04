Alle cijfers stagneren, 875 mensen patiënten op intensieve zorg

Een daling heeft zich voorlopig nog niet ingezet. Zowel het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames als overlijdens blijven op hetzelfde (hoge) niveau, zo blijkt zondagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 15 tot 21 april zijn elke dag gemiddeld 3.622 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 1 procent. De positiviteitsratio stijgt licht, naar 9,8 procent. Het reproductiegetal blijft hangen op 0,98. Een cijfer boven 1 wijst erop dat de epidemie aan kracht wint.

Van 18 tot 24 april werden dagelijks gemiddeld 234,1 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is ongeveer evenveel als in de voorgaande week. Sinds de start van de pandemie zijn 69.034 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Momenteel liggen 2.853 covid-patiënten in het ziekenhuis. Dat is een daling met 2 procent ten opzichte van een week eerder. Op de afdelingen intensieve zorg liggen nog 875 mensen, een afname met 5 procent.

In de week van 15 tot 21 april vielen gemiddeld elke dag 38,9 overlijdens te betreuren. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder. In totaal zijn al 23.990 mensen in ons land overleden aan covid-19.

2.608.673 Belgen hebben ondertussen minstens één dosis van een coronavaccin ontvangen. Dat is goed voor 28,4 procent van de volwassen bevolking. 746.704 mensen kregen ook al een tweede prik, of 8,1 procent van de volwassen bevolking.