Zwak Bayern moet titelfeest nog even uitstellen na nederlaag

Bayern München heeft zaterdag een 2-1-nederlaag geleden op het veld van Mainz. Der Rekordmeister kon de titel pakken, maar werd in de eerste helft weggeblazen door de thuisploeg. Ondanks de nederlaag behoudt Bayern wel een voorsprong van tien punten op Leipzig, dat vandaag in actie komt tegen Stuttgart. Dortmund won dan weer van Wolfsburg na een tweeklapper van Haaland.

Een tegenstander de titel zien pakken in jouw stadion is nooit leuk. Dat moet men bij Mainz ook gedacht hebben, want wat een start namen de mannen van trainer Bo Svenson. Met een 14 op 18 steekt Mainz de laatste weken in een uitstekende vorm en die trok het tegen de huidige, en de toekomstige, landskampioen gewoon door. Al na drie minuten was het prijs voor de thuisploeg: Neuer verkeek zich op een stevige uithaal van Burkardt en zo was Bayern meteen op achtervolgen aangewezen.

🇩🇪 | Jonathan Burkardt verrast Manuel Neuer met een snoeihard schot! ☄️ #M05FCB pic.twitter.com/mMVVBFi5UA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 24, 2021

Onherkenbaar Bayern

Bayern moest reageren, maar leek helemaal de kluts kwijt. Had het last van titelstress? Het leek er alleszins op, want de Beierse club maakte helemaal niets klaar en haalde opgelucht adem wanneer Neuer even later wel attent was en een schot van Latza tegen de paal duwde. Eén keer kon Bayern dreigen via Lewandowski. De Poolse spits was terug fit na een blessure, maar miste duidelijk nog de nodige scherpte. Zijn poging ging hoog over de goal van Zentner.

Foto: ISOPIX

Voor het overige was het Mainz dat bleef imponeren. Een tiental minuten voor rust kreeg de thuisploeg dan ook wat het verdiende: Mwene schilderde een vrije trap op het hoofd van Quaison en de Zweed kopte de 2-0 voorbij een verbouwereerde Neuer. Redenen genoeg voor Hansi Flick om bij de rust in te grijpen: met Choupo-Moting, Nianzou en Musiala gooide hij drie nieuwe krachten in de strijd.

💥 | Manuel Neuer had geen verhaal op deze kopbal van Robin Quaison! 🇸🇪 #M05FCB pic.twitter.com/fjUqnZHU7c — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 24, 2021

Geen ommekeer

De wissels brachten wel wat meer schwung in de partij, maar qua Beiers doelgevaar veranderde er weinig. Bayern had wel veel balbezit, maar deed daar eigenlijk niets mee. De doelman van Mainz had een erg rustige namiddag. Dat had hij op voorhand waarschijnlijk niet verwacht. Mainz was natuurlijk tevreden met de gang van het spel. Het plooide terug en liet Bayern aan de bal, terwijl het zelf op het juiste moment probeerde tegen te prikken. Tot grote tevredenheid van Mainz verwaterde de partij naarmate de tweede helft vorderde. Ongeïnspireerd, traag en stereotiep voetbal leidde niet tot een Beierse remonte, een goal van Lewandowski in de slotseconden ten spijt.

Foto: ISOPIX

En zo moet Bayern zijn titelfeest met minstens twee weken uitstellen - volgende week wordt er in Duitsland namelijk gespeeld in de beker. Dan mag het tegen Mönchengladbach nog proberen om zijn 31ste titel, zijn negende op een rij, te pakken. Al kan het zondag ook al zeker zijn van de titel als Leipzig verliest tegen Stuttgart.

Dortmund wint wel en houdt kansen op Europees voetbal levendig

Borussia Dortmund heeft zaterdag wel gedaan wat het moest doen. Op het veld van Wolfsburg ging het met 0-2 winnen na twee goals van de onvermijdelijke Erling Braut Haaland. Tussendoor kreeg Jude Bellingham rood. Thorgan Hazard en Thomas Meunier vielen in bij de Borussen, Koen Casteels stond in de basis bij de thuisploeg.

🇳🇴 | Zo'n kansen moet je Erling Haaland niet geven, John Brooks. 👌 #WOBBVB pic.twitter.com/7GcYHZRzgK — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 24, 2021

✌️ | Erling Haaland scoort zijn tweede van de namiddag na een vlijmscherpe counter. 🇳🇴⚡ #WOBBVB pic.twitter.com/XTgIFSPhDl — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 24, 2021

Dankzij de zege houdt Dortmund zijn kansen op Champions League-voetbal levendig. Het staat nu vijfde op één punt van Frankfurt en op twee van Wolfsburg. De top 4 mag volgend seizoen in de Champions League aantreden.