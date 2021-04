‘Nudo Mixteco’ wint MOOOV Filmfestival

‘Nudo Mixteco’ van de Mexicaanse regisseuse Angelez Cruz wint de juryprijs van het Belgische MOOOV Filmfestival. Het jaarlijkse festival, dat deze keer virtueel moest verlopen, richt zich op onafhankelijke filmproducties, documentaires en wereldcinema.

‘Nudo Mixteco is een turbulent verhaal over zelfontdekking, individueel verzet en de dringende kracht van tradities’, looft de jury. ‘Cruz vangt op meesterlijke wijze de ondervertegenwoordigde stemmen van de Mixteco-gemeenschap en doet dit op de meest empathische manier. Dit verhaal moet door velen worden ontdekt.’ Een eervolle vermelding ging naar ‘Moving On’ van Yoon Dan-bi.

Daarnaast is er ook een studentenjury, die ‘Eyimofe (This Is My Desire)’ van Arie en Chuko Esiri verkoos. ‘In Eyimofe worden we op een overtuigende manier meegenomen naar de buitenwijken van Lagos in Nigeria. De filmmakers vertellen twee verhalen, die van Mofe en Rosa, twee individuen die willen emigreren en op zoek zijn naar een beter leven. Het thema van het verhaal bevat een universele lading en is voor iedereen makkelijk herkenbaar, maar de broers Esiri zijn er in geslaagd om dat verhaal op een heel eigen manier weer te geven binnen de context van hun thuisland’, stelt de jury.

De jongerenjury verkoos ‘Maternal’ van Maura Delpero en de prijs voor beste wereldfilm die in België werd uitgebracht ging naar ‘Monos’ van Alejandro Landes.