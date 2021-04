Vierde persoon opgepakt in onderzoek naar dodelijke steekpartij in Rambouillet

In Frankrijk is zaterdag een vierde persoon opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke aanval op een politieagente in Rambouillet. Het zou om een familielid van de dader gaan. In zijn woning in Seine-Saint-Denis vond een huiszoeking plaats.

Een 49-jarige politiemedewerkster, moeder van twee kinderen, werd vrijdagmiddag gedood door een man uit Tunesië die haar twee keer in de keel stak. De dader werd direct na de aanval doodgeschoten door agenten.

Bij terreuronderzoeken in Frankrijk is het gebruikelijk dat personen uit de omgeving van de hoofdverdachten worden opgepakt voor verhoor.

Vrijdag waren al drie verdachten opgepakt: de vader van de dader en twee mensen die hem onderdak hadden geboden. Hun verhoor ging zaterdag voort. Nu is er nog een man opgepakt, maar het is nog niet bekend welke band hij had met de dader.

De 36-jarige Tunesiër Jamel Gorchene woonde sinds 2009 in Frankrijk en werkte als pakketbezorger. Hij was geen bekende van de politie noch van de inlichtingendiensten. Volgens de chef van de Franse antiterreureenheid had de dader een terroristisch motief.

De familie van de Tunesiër omschreef hem als een depressieve man, die door een psychiater in Frankrijk werd opgevolgd. ‘Hij was niet bijzonder religieus of vroom’, zei een neef.

De moeder van de man moest in het ziekenhuis opgenomen worden nadat ze had vernomen wat er gebeurd was.

Macron op bezoek

Nadat de Franse president Macron vrijdag al op Twitter de daad veroordeeld had, bracht hij zaterdag een bezoek aan de echtgenoot en de nabestaanden van het slachtoffer. Eerder was hij ook langsgeweest bij de politiecommandant in Rambouillet ‘om hem en al zijn mede-politieagenten steun te betuigen’.