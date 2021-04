Dinsdag al testevenement in Antwerpen

Dinsdag wordt in Antwerpen een testevenement georganiseerd. Dat laten minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen zaterdag weten.

Het Overlegcomité keurde vrijdag het kader goed om de komende weken en maanden testevenementen te organiseren. Die moeten dienen om de voorwaarden uit te werken waarmee komende zomer bredere evenementen kunnen worden ingericht.

Dinsdag komt er in Antwerpen al een congres met tweehonderd deelnemers in het Flanders Meeting and Convention Center Antwerp (FMCCA), ook bekend als ‘A room with a Zoo’. Zij krijgen aan de ingang een sneltest en moeten dan even in afzondering. Ook na afloop van het evenement zullen ze nog worden getest.

Tweehonderd spelers uit de toeristische en eventsector zullen op het congres onder andere de resultaten van de testevenementen in Nederland krijgen toegelicht door Maarten Schram, een van de onderzoekers van de Fieldlab Events. De deelnemers hebben daarna recht op een netwerkmoment.

Tijdens het congres zullen wetenschappers verschillende manieren onderzoeken om het aantal aanwezigen te tellen. Dat kan bijvoorbeeld via camera’s en via wifi, maar ook manueel. De nauwkeurigheid van de methodes zal worden bestudeerd.