Biden erkent Armeense genocide

Joe Biden heeft zaterdag de Armeense genocide erkend. Hij is de eerste Amerikaanse president die het woord ‘genocide’ gebruikt om de dood van anderhalf miljoen Armeniërs in 1915 te omschrijven.

‘Het Amerikaanse volk eert alle Armeniërs die omkwamen in de genocide die vandaag 106 jaar geleden begon’, aldus Biden in een verklaring, die het Witte Huis publiceerde.

De genocide vond plaats in het Ottomaanse Rijk, waar later het moderne Turkije uit voortkwam. Armeniërs waren een van de vele minderheden in dat uitgebreide rijk. Toen Rusland en de Ottomanen een zoveelste oorlog tegen elkaar begonnen, kozen sommige van de orthodox christelijke Armeniërs de Russische zijde. Het volk werd daarvoor gestraft door de nationalistische generaals in Turkije. Naar schatting 1 miljoen mensen kwamen om in massamoorden op Armeense mannen of gedwongen hongermarsen van vrouwen en kinderen richting Syrië.

‘Diepe wonde in relatie’

Anderhalf jaar geleden had het Amerikaanse Congres de feiten al in een niet-bindende resolutie erkend als een genocide, tot woede van de Turkse president Recep Erdogan. Dat nu ook de Amerikaanse president de genocide erkent, zal de relatie tussen beide Navo-landen niet bevorderen. Dat ze samen in de Navo zitten, was meteen ook de belangrijkste reden waarom het zolang geduurd heeft voor de genocide erkend werd door de VS.

‘Door de decennia heen hebben de Armeense immigranten de VS op ontelbare manieren verrijkt, maar ze zijn hun tragisch verleden niet vergeten. We eren hun verhaal. We zien hun pijn. We erkennen hun geschiedenis. We doen dit niet om anderen te beschuldigen, maar wel om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt’, aldus Biden.

De Turkse overheid zegt dat de verklaring van Biden geen legale basis heeft en dat het een ‘diepe wonde zou openen’ in hun relatie. Volgens Ankara is het een ‘verdraaiing van de feiten, die nooit aanvaard zal worden in het bewustzijn van het Turkse volk.’