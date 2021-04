Elise Mertens vlot naar de finale van het WTA-toernooi in Istanboel

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich op het graveltoernooi van Istanboel geplaatst voor de finale. In de halve finale was Mertens in twee sets te sterk voor de Russische Veronika Kudermetova (WTA 29). De setstanden waren 6-1 en 6-4.

Vooral in de eerste set walste Mertens over Kudermetova, met wie Mertens later vandaag nog in actie komt in het dubbelspel. Meteen ging ze door de opslag van de Russin en liep zo uit tot 3-1. Daarna wist Mertens nog twee keer op een rij het opslagspelletje van Kudermetova te winnen, terwijl ze op haar eigen opslagspelletjes foutloos bleef. De eerste set was dan ook snel binnen: 6-1.

De tweede set ging wat moeizamer voor Mertens. Ze verloor twee opslagspelletjes op een rij, maar kon gelukkig telkens meteen terug breaken. Zo ging het gelijk op tot aan 4-4. In het slot schakelde Mertens toch opnieuw een versnelling hoger. Eerst kwam ze op haar eigen opslag op 5-4, waarna ze door de opslag van Kudermetova ging en ook de tweede set, en de match, pakte.

In de finale wacht nu de Oekraïnse Marta Kostyuk (WTA 85) of de Roemeense Sorana-Mihaela Cirstea (WTA 67).