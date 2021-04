Geen Pidcock in Luik-Bastenaken-Luik na val in Waalse Pijl

Tom Pidcock (Team Ineos-Grenadiers) zal niet aan de start komen van Luik-Bastenaken-Luik. De Britse renner heeft nog te veel last van zijn val in de Waalse Pijl, maakte zijn team zaterdag bekend. Eddie Dunbar wordt zijn vervanger zondag.

Pidcock had last van de heup na zijn tuimelperte afgelopen week. ‘Het voelt vandaag alsof ik ben aangereden door een bus. Ik was vergeten hoe hard de wegen zijn in vergelijking met modder’, zei hij achteraf. Aanvankelijk had hij toen beslist alsnog Luik-Bastenaken-Luik te rijden, maar die beslissing wordt nu dus teruggedraaid.

Pidcock neemt nu enkele dagen rust vooraleer hij zijn aandacht opnieuw verlegt naar het mountainbiken. Volgend weekend rijdt hij de eerste wedstrijd van zijn mountainbikeseizoen.