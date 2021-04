Tihange 2 valt opnieuw uit bij opstart

Kernreactor Tihange 2 levert zaterdag opnieuw geen elektriciteit, enkele uren nadat de centrale werd heropgestart. Er is een nieuw technisch mankement opgedoken.

Tihange 2 - goed voor 1.008 MW - viel woensdagmiddag een eerste keer uit. Aanleiding bleek een technisch probleem in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor. Een klep in een watertoevoerleiding ging bij een test automatisch dicht, waardoor de reactor zichzelf uitschakelde.

De centrale werd donderdagavond aan het net gekoppeld, en geleidelijk aan werd het vermogen opgeschroefd. Om 23.30 uur viel de stoomturbine evenwel stil, bevestigde een woordvoerster van uitbater Engie vrijdag.

De centrale werd zaterdag weer opgestart, maar korte tijd later viel ze opnieuw uit. Er werd een te laag waterpeil vastgesteld in een van de stoomgeneratoren in het niet-nucleaire gedeelte. Engie plant de centrale later op zaterdag weer aan het stroomnet te kunnen koppelen.