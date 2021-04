Geen leeftijdsbeperking voor Janssen-vaccin, AstraZeneca voor 41-plussers

Tijdens de Interministeriële Conferentie (IMC) vandaag zijn de ministers van Volksgezondheid in België overeengekomen dat het Janssen-vaccin voor alle leeftijdscategorieën gebruikt zal worden. Dat meldt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) op Twitter. Daarnaast verlaagt het IMC de leeftijdsgrens voor het AstraZeneca-vaccin van 56 naar 41 jaar.

Met de beslissing van het IMC wint de vaccinatiecampagne aan momentum. Meer mensen komen in aanmerking voor het AstraZeneca-vaccin, en er is geen leeftijdsbeperking voor het Janssen-vaccin. Verder kwam het IMC overeen om vanaf begin mei ook de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin toe te dienen.

Het IMC volgt het Europese geneesmiddelenagentschap EMA, dat een positief oordeel velde over het gebruik van het Janssen-vaccin, zonder beperking wat betreft leeftijd of geslacht. Fabrikant Johnson&Johnson legde de levering een tijdlang stil omwille van ongerustheid door acht gevallen van zeldzame bloedklonters bij recent gevaccineerden. Volgens de oorspronkelijke planning had ons land deze maand ruim 62.000 dosissen van het vaccin verwacht. Die kunnen nu de vaccinatiecampagne versterken.

Dat nieuws is welkom, en niet alleen omdat het vaccin maar één keer moet worden toegediend en houdbaar is op koelkasttemperatuur. Sinds AstraZeneca liet weten ook in het tweede trimester niet meer dan de helft van de vooropgestelde vaccins te kunnen leveren, en mogelijk minder, werd reikhalzend uitgekeken naar het Janssen-vaccin.

Moderna levert de komende weken 760.800 doses aan. Pfizer/BioNTech zal echter instaan voor het merendeel van de Belgische vaccins: 5,5 miljoen doses, tussen nu en eind juni, moeten de langverwachte stroomversnelling in de vaccinatiecampagne mogelijk maken.

Ten slotte schoof Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke de prioritaire vaccinatie van zwangere vrouwen naar voor als resultaat van het IMC.