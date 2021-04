Renault beperkt snelheid van auto’s tot 180 kilometer per uur

CEO Luca de Meo maakte vrijdag tijdens de algemene vergadering van de groep Renault bekend dat het de snelheid van zijn nieuwe wagens wil beperken tot 180 kilometer per uur. Het Zweedse Volvo deed het de Franse autobouwer al voor.

De Meo benadrukte dat meer dan een derde van de verkeersongevallen te wijten is aan een overdreven snelheid. Om de veiligheid voor bestuurders te verhogen, zullen nieuwe wagens van de merken Renault en Dacia binnenkort niet sneller dan 180 kilometer per uur kunnen rijden. Volvo kondigde dezelfde snelheidsbeperking aan in 2019.

Daarnaast wil de Meo alle wagens van de groep standaard uitrusten met de ‘Safety Coach’ software. Die snelheidsregelaar kan zich automatisch aanpassen aan de maximumsnelheid op basis van verkeersborden en locatiegegevens, en houdt ook rekening met onder meer de weginfrastructuur, de weersomstandigheden en de oplettendheid van de bestuurder. Het systeem kan ingrijpen wanneer nodig.