Weerbericht | Droog maar fris voor de tijd van het jaar

Zaterdagochtend wordt het meestal zonnig. De maxima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee tot 16 graden nabij de Franse grens. De wind waait overwegend matig en aan zee soms vrij krachtig. Dat meldt het KMI.

Zaterdag begint zonnig. In de loop van de dag ontstaan er enkele stapelwolken, vooral over het noorden van het land. Zaterdagavond verdwijnen de stapelwolken geleidelijk. Zaterdagnacht is het overwegend licht bewolkt met minima van 0 tot -4 graden in de Ardennen tot 5 graden aan zee. De wind waait meestal matig.

Zondag is het aanhoudend droog met zonnige perioden en wolkenvelden, vooral in het noorden van het land. De maxima schommelen van 8 graden in de Hoge Venen, 9 graden aan de kust tot 13 graden in Belgisch Lotharingen.

Ook maandag blijft het droog en overwegend zonnig. Met maxima van 9 tot 13 graden blijft het fris voor de tijd van het jaar.

Dinsdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokaal buitje na blijft het droog. Woensdag start met opklaringen maar in de loop van de dag ontstaan stapelwolken waaruit enkele buien kunnen vallen.