Tiener uit Vlaanderen opgepakt voor bedreigen Nederlandse schrijfster Lale Gül

Een 15-jarige jongen is in Vlaanderen opgepakt voor het online bedreigen van de Nederlandse schrijfster Lale Gül (24). Eerder werd ook al een 19-jarige man in Nederland opgepakt.

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek Ik ga leven uitkwam. De roman - gebaseerd op haar eigen leven - gaat over een meisje dat opgroeit in een streng islamitische familie in Amsterdam-West. Daarbij is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities.

De Belgische autoriteiten hebben na een rechtshulpverzoek van Nederland de tiener vrijdag opgepakt. Hij heeft de bedreiging van Lale Gül toegegeven, zegt de politie. Vanwege zijn jonge leeftijd geeft de politie niet meer details over de verdachte vrij. Het is niet duidelijk welke nationaliteit hij heeft.

Op 1 april werd ook al een 19-jarige man uit Noord-Brabant aangehouden voor bedreiging van Gül.

De schrijfster krijgt uit islamitische en Turks-Nederlandse kringen het verwijt dat ze de eer van haar familie zou geschonden hebben. Zelfs haar eigen familie heeft haar de rug toegekeerd nadat mensen passages over haar ouders hadden vertaald naar het Turks.