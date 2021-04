Vaccinproductie Pfizer in Puurs krijgt een boost

Vanaf mei wordt de vaccinproductie bij Pfizer in Puurs met 20 procent opgetrokken. Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft daarvoor vrijdag groen licht gegeven.

Het was Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die na afloop van een bezoek aan Pfizer-Puurs de productieverhoging bekendmaakte. Pfizer-Puurs wordt daardoor een van de grootste vaccinfabrieken van Europa. Albert Bourla, de topman van het farmabedrijf, kondigde aan dat vanaf mei in Puurs maandelijks 100 miljoen coronavaccins geproduceerd zullen worden, wat het ook mogelijk moet maken om veel meer en veel sneller vaccins te leveren aan de Europese Unie.

Topprioriteit

De Belgische vaccinfabriek van het Amerikaanse farmaconcern is goed op weg om de komende jaren een van de belangrijkste schakels te worden in de productie van covid-19-vaccins voor de EU en veel andere landen. Het Amerikaanse concern mikt voor dit jaar op een productie van 2,5 miljard dosissen en topman Bourla gaat ervan uit dat in 2022 nog een tandje bijgestoken wordt. Pfizer-Puurs zal daarvan een aanzienlijk deel voor zijn rekening nemen.

Voor de Europese Commissie is het mRNA-coronavaccin van het Amerikaans-Duitse samenwerkingsverband Pfizer/BioNTech uitgegroeid tot een topprioriteit. Von der Leyen zei dat op zeer korte termijn bij Pfizer nog eens 1,8 miljard vaccins bijbesteld zullen worden. Voor 2021 staat de teller tot nu toe op 600 miljoen dosissen. Het nieuwe leveringscontract loopt tot eind 2023. Het heeft er alle schijn van dat de aanhoudende leveringsproblemen van het Astra-Zenecavaccin en de discussies over de mogelijke nevenwerking ervan er mee toe geleid hebben dat de Europese Commissie nu zo zwaar inzet op het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Boostershots

De bijkomende vaccins zijn volgens Von der Leyen nodig om tot eind 2023 ‘boostershots’ (aanvullende injecties) te kunnen geven en de virusvarianten af te blokken. Dankzij deze grote bestellingen zullen ook tieners en kinderen gevaccineerd kunnen worden, voegde de Commissievoorzitter er nog aan toe.

Von der Leyen verzekerde verder dat de vaccinatie in de Europese Unie op volle snelheid aan het raken is. Ze zei er vertrouwen in te hebben dat er voldoende vaccins zullen zijn om tegen eind juli 70 procent van alle volwassenen in de EU te kunnen vaccineren. Tot nog toe werd er gemikt op september van dit jaar.