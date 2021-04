Horeca: ‘Dit is veel beter dan in Nederland’

De horecasector is tevreden dat de terrassen open kunnen, onder vrij haalbare voorwaarden.

‘Op zaterdag 8 mei zal je om 8 uur een kopje koffie kunnen drinken’, reageert Matthias ­Decaluwe, de topman van Horeca Vlaanderen, tevreden op de beslissing om de opening van de terrassen niet uit te stellen. Ook met de modaliteiten is hij tevreden. ‘We hadden als sluitingsuur 23 uur gevraagd, de experts stelden 20 uur voor en het is 22 uur geworden. Dat is veel beter dan in Nederland waar de terrassen om 18 uur moeten sluiten en pas vanaf 12 uur open zijn’. Hij onderstreept ook dat de opening van de terrassen de ordehandhaving helpt, zeker met het betere weer dat op komst is. Op die manier kan je volgens hem al te grote samenscholingen in parken vermijden.

Eric De Rop, eigenaar van de Bardot en de Apero op de Oude Markt van Leuven, en ook voorzitter van de vzw Oude Markt, is weliswaar blij dat de cafés opnieuw open kunnen, maar heeft minder begrip voor het sluitingsuur van 22 uur. ‘Het is echt wel een Belgisch compromis. De burgemeesters van de grote steden hadden nochtans zelf gezegd dat het veiliger is om de terrassen tot 23 uur open te houden. Je riskeert nu – zeker als het mooi weer is – dat mensen na het ­cafébezoek samentroepen in parken of tuinen en daar in minder veilige omstandigheden verder drinken. Dus je ­creëert meer problemen. Daarnaast is in de week – voor wie tot zes uur of later werkt en wil gaan eten – 22 uur vroeg.’

Nog een maatregel waar De Rop weinig begrip voor heeft, is de geluidsbeperking tot 80 decibel. ‘Dat gaan we niet opvolgen. Ik denk ook dat dit het laatste zal zijn dat de politie controleert. Op de Oude Markt hebben we overal decibelmeters hangen, waardoor ik een goed idee heb over die volumes. Welnu, een dame die haar verjaardag met haar knuffelvriendinnen viert, zal met haar gezelschap makkelijk over de 90 decibel gaan. Wie die regel heeft opgesteld, kent niet veel van geluidsvolumes’.

De Rop heeft wel nog vragen over de modaliteiten voor tijdelijke werkloosheid. ‘Ik hoop dat we nog altijd deels een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid. Zeker als het slecht weer is.’