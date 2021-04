Medewerkster politiekantoor gedood in Rambouillet

‘We zullen niet opgeven in onze strijd tegen het moslimterrorisme’, zegt president Macron na de moord op een politiemedewerkster.

Een 49-jarige administratief medewerkster van het politiekantoor in Rambouillet, een ­40-tal kilometer van Parijs, werd vrijdagmiddag neergestoken door een man. De vrouw, moeder van twee kinderen, was naar buiten gegaan ­tijdens haar pauze om haar parkeerkaart aan te passen en werd aangevallen met een mes, toen ze weer naar binnen ging. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De dader, een 36-jarige man van Tunesische afkomst, werd door een politieman doodgeschoten. Hij zou in 2009 in Frankrijk aangekomen zijn en werd in 2019 geregulariseerd. Hij vestigde zich recentelijk in het rustige Rambouillet, dat ­bekend is voor zijn kasteel. De dader verbleef legaal in het land, had geen strafblad en stond niet op de radar van de antiterreurdiensten.

In de vooravond trok het ­antiterreurparket het onderzoek naar zich toe. Via Twitter verklaarde president Emma­nuel Macron: ‘We zullen de strijd tegen het moslimterrorisme niet opgeven.’ Premier Jean Castex bezocht het politiekantoor en zei dat ‘de Republiek een van haar dagelijkse heldinnen verloor door een barbaarse daad van een onpeilbare lafheid’. Marine Le Pen, de voorzitster van het Rassemblement National, schreef op Twitter: ‘Dezelfde vreselijke taferelen volgen elkaar op … altijd dezelfde profielen van degenen die zich schuldig maken aan dit soort barbarijen, altijd dezelfde islamistische motieven.’