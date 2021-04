Het Overlegcomité heeft zich opnieuw over de versoepelingen van de coronamaatregelen gebogen. Een overzicht.

Terrassen

Vanaf acht mei mogen cafés en restaurants hun terrassen van 8 tot 22 uur opendoen.

Gasten mogen maximaal met vier personen aan één tafel zitten. Dat moeten geen knuffelcontacten zijn. Grotere huishoudens mogen wel samen aan één tafel plaatsnemen.

Enkel zitplaatsen en bediening aan tafel.

Minstens 1,5 meter afstand met gezelschappen van andere tafels.

Een mondmasker is verplicht voor het personeel en voor klanten wanneer ze niet aan een tafel zitten.

Het geluidsniveau mag maximaal 80 decibel zijn.

Het Overlegcomité heeft vandaag de regels vastgelegd voor het heropenen van de terrassen. Samen houden we het veilig! pic.twitter.com/K8VesEvvkz — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) April 23, 2021

Evenementen

In mei mogen binnen enkel testevenementen georganiseerd worden. Buiten kan een evenement met maximaal 50 personen doorgaan. Voorwaarde is wel dat tegen dan 80 procent van de 65-plussers zijn gevaccineerd en dat de situatie op intensieve zorg verbeterd is.

In juni kunnen binnen en buiten evenementen tot 200 man worden georganiseerd. Voorwaarde is dat 80 procent van de mensen met een onderliggende aandoeningen is gevaccineerd en er nog minder dan 500 bedden op de afdelingen intensieve zorg zijn ingenomen door coronapatiënten.

Bij die evenementen zijn een mondmasker en afstand houden verplicht.

Buitenactiviteiten

Georganiseerde buitenactiviteiten binnen een sportclub of vereniging kunnen vanaf 8 mei plaatsvinden met een limiet van 25 personen. Dat voor alle leeftijden.

Georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) mogen dan buiten met maximaal 25 personen en binnen met maximaal 10 personen. Voor kinderen tot en met twaalf jaar kunnen activiteiten binnen met maximaal tien deelnemers.

Zomerkampen

Vanaf 25 juni zullen die aantallen opgeschaald worden tot vijftig personen, zowel binnen als buiten en met mogelijkheid tot overnachting. Dat moet zomerkampen mogelijk maken.

Versoepelingen 26 april

Bij het vorige Overlegcomité waren ook al de volgende versoepelingen beslist die volgende week maandag zullen ingaan:

• Buiten afspreken mag vanaf maandag 26 april met tien mensen in plaats van met vier.

• De niet-medische contactberoepen, onder meer de kappers, mogen weer openen.

• Winkelen zonder afspraak is weer mogelijk, wel mogen maar twee personen uit hetzelfde huishouden samen gaan shoppen.

Wat met de zomermaanden?

Op 11 mei buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de exitstrategie. Dan moet er meer duidelijkheid komen over wat er in juli en augustus mogelijk is.