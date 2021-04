Het Overlegcomité heeft de knoop doorgehakt: bij het heropenen van de horeca op 8 mei mogen de terrassen tot 22 uur openblijven. De cultuursector kan volgende maand alleen maar testevenementen op poten zetten. ‘Het loslaten van de zeer strikte beperkingen geeft meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid’.

Premier Alexander De Croo gaf op een persconferentie na afloop van het overlegcomité aan dat de vaccinatiecampagne de leidraad is bij de versoepelingen. ‘het is enkel zo dat we de basis kunnen leggen voor een zomer zonder zorgen. Niet alleen de terrassen kunnen dan heropenen, maar er kunnen ook meer evenementen zijn’. Hij stelt dat nu al 72 procent van de 65-plussers is gevaccineerd. Tegen eind mei zou zowat de helft van de volwassen bevolking minstens een eerste dosis van het vaccin hebben gekregen.

De Croo stelt ook dat de vaccinatiecampagne momenteel aan zo’n tempo verloopt dat het buitenplan op 8 mei in werking kan treden. Concreet is afgesproken dat de terrassen openen, onder strikte regels. De horeca moet zich beperken tot tafels van vier personen. Dat kan alleen meer zijn bij mensen van hetzelfde gezin zijn. Het gaat enkel om zitplaatsen, het sluitingsuur zal om 22 uur zijn.

De terrassen krijgen een uitzondering op het verbod om na 20 uur alcohol te verkopen. De tapkranen blijven dus tot 22 uur lopen. Voor nachtwinkels en supermarkten blijft het zo dat ze na 20 uur geen alcoholische dranken meer mogen aanbieden.

Alleen testevenementen

De cultuur- en evenementensector moet wel nog even geduld uitoefenen. Een beslissing over het organiseren van evenementen in juli en augustus volgt pas in mei. Het Overlegcomité heeft wel al beslist dat er in mei binnen alleen testevenementen mogen doorgaan. Buiten kan een evenement met maximaal 50 personen doorgaan. Voorwaarde is wel dat tegen dan 80 procent van de 65-plussers zijn gevaccineerd.

In juni kunnen evenementen tot 200 bezoekers worden georganiseerd. Voorwaarde daarvoor is dat 80 procent van de mensen met een onderliggende aandoeningen is gevaccineerd en er nog minder dan 500 bedden op de afdelingen intensieve zorg zijn ingenomen door coronapatiënten.

Kermis

Vanaf juni mogen kermissen en brocantemarkten ook weer plaatsvinden. Daarvoor gelden ook dezelfde voorwaarden over de vooruitgang van de vaccinaties, en de lagere bezetting op de ICU-afdelingen.