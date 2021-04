Coronavirus bereikt Mount Everest: ‘Uitbraak kan gevaarlijk zijn’

Een Noorse klimmer die in het basiskamp van de Mount Everest verbleef, heeft positief getest op het coronavirus. Er wordt gevreesd voor een uitbraak. Ziek worden op de berg - zeker tijdens de beklimming - houdt grote gezondheidsrisico’s in.

De klimmer Erlend Ness werd onwel op weg naar het basiskamp, dat op 5.400 meter hoogte ligt. Aanvankelijk dachten ze dat hij last had van hoogteziekte. Drie dagen verbleef hij in een tent en kreeg hij medicatie en zuurstof toegediend. Uiteindelijk werd hij met een helikopter naar een ziekenhuis in de Nepalese hoofdstad Kathmandu gevlogen. Daar testte hij op 15 april positief op het coronavirus. ‘Ik voel me nu goed, maar mijn dokter heeft me aangeraden om niet weer de bergen in te gaan’, zegt hij. ‘Mijn longen zullen nog zeker zes maanden nodig hebben voor ze volledig hersteld zijn.’

Uitbraak

Aangezien Ness enkele dagen in het kamp verbleef en het niet duidelijk is hoe hij besmet is geraakt, wordt er nu gevreesd voor een uitbraak in het basiskamp. ‘Ik hoop dat niemand anders besmet is geraakt’, zegt hij aan de Noorse omroep NRK. ‘Het is onmogelijk om iemand met een helikopter te evacueren boven de 8.000 meter. Op grote hoogte ademen is sowieso al moeilijk, dus een uitbraak van de ziekte onder klimmers kan gevaarlijk zijn.’

De Noor vertelt dat hij voor zijn vertrek uit Noorwegen en tijdens zijn quarantaine in Kathmandu negatief had getest.

De berggids Lukas Furtenbach vreest dat het virus zich kan verspreiden onder honderden andere mensen die nu in het basiskamp verblijven, als ze niet onmiddellijk getest worden. Een uitbraak zou vroegtijdig een streep door het klimseizoen kunnen trekken.

‘We moeten dringend iedereen testen in het basiskamp en elk team isoleren, ze mogen geen contact met elkaar hebben’, zegt hij aan persbureau AP. ‘Dat moet nu gebeuren, anders is het te laat.’

De Noorse klimmer heeft wekenlang met anderen samengeleefd. Intussen zou ook een sherpa uit zijn team positief hebben getest. Het is niet duidelijk of er nog anderen zijn.

Omstreden

Het basiskamp biedt momenteel plaats aan zowat zevenhonderd mensen, onder wie klimmers en gidsen. Volgens het Nepalese ministerie van Toerisme hebben in totaal 377 klimmers een vergunning gekregen om dit voorjaar de Everest te beklimmen.

Door de pandemie werd het klimseizoen vorig jaar afgebroken. De beslissing van Nepal om dit jaar toch klimmers toe laten, is omstreden. De hoogste berg ter wereld beklimmen, is sowieso niet zonder gevaar. Zo goed als elk jaar vallen er doden. De symptomen van hoogteziekte lijken bovendien op die van covid-19. Wie ziek wordt tijdens een beklimming, brengt zichzelf en anderen in gevaar. China besloot om de Tibetaanse kant van de berg af te sluiten voor buitenlandse klimmers, enkel Chinese teams zijn toegelaten.