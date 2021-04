Duizenden tachtigplussers kregen uitnodiging voor vaccinatie niet

De vaccinatiegraad bij de groep 80- tot 82-jarigen ligt verbazend laag in vergelijking met de leeftijden errond. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vermoedt dat hun uitnodiging niet tot bij hen is geraakt.

Driekwart van de Vlamingen boven de 65 jaar is gevaccineerd, met bij de oudste leeftijdsgroepen een vaccinatiegraad boven de 90 procent. Maar met de groep 80- tot 82-jarigen is iets vreemds aan de hand: daar zijn volgens cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de vaccinaties in Vlaanderen beheert, weinig personen gevaccineerd in vergelijking met bijvoorbeeld de 78- of 88-jarigen.

‘Daar moet iets zijn gebeurd met de uitnodigingen’, verklaarde Dirk Dewolf van het Agentschap op een persbriefing. ‘Blijkbaar zijn de uitnodigingen wel vertrokken, maar niet toegekomen. Het gaat maximaal om iets meer dan tienduizend mensen, maar in realiteit moet het lager liggen. Veel vaccinatiecentra zullen al hebben gecorrigeerd en die personen hebben gecontacteerd, waardoor ze ook al zijn gevaccineerd.’ Er wordt nog onderzocht waar het precies verkeerd is gelopen.

Tijdelijk lichte daling

Deze week en volgende is er tijdelijk een lichte daling van het aantal vaccins dat wordt toegediend, om vanaf 3 mei 468.845 vaccins te plaatsen. Dat bouwt dan verder op naar meer dan een half miljoen, waarna het in de tweede helft van mei even terugzakt. Die periode staan er ook veel tweede doses op het programma.

In juni worden er wekelijks meer dan 700.000 vaccins toegediend. De verwachting blijft dat elke Vlaming boven de 18 jaar tegen 11 juli een vaccin heeft gekregen. Nu zijn de mensen tussen de 65 en de 69 jaar aan de beurt, in mei zal het vooral gaan om personen met een onderliggende aandoening. Zij worden gemengd met mensen tussen de 60 en 64 jaar en operationele eenheden van de politie.