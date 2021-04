In laatste instantie opgeviste Jutta Verkest stunt met tiende plaats in allroundfinale op EK turnen

Jutta Verkest is vrijdag in het Zwitserse Bazel knap tiende geworden in de allroundfinale van het Europees kampioenschap turnen. De 15-jarige Mechelse verzamelde 52,132 punten. Haar Russische leeftijdsgenote Viktoriia Listunova veroverde met 56,731 punten het goud, voor haar landgenote Angelina Melnikova (55,432) en de Britse Jessica Gadirova (55,100).

Het was voor Verkest de eerste internationale competitie bij de senioren. Ze verving Nina Derwael, die wegens een verstoorde voorbereiding door een lichte voetblessure verstek liet gaan. Woensdag werd Verkest in de kwalificaties met 48,598 punten 33e. Pas kort voor aanvang van de allroundfinale en na een forfait van de Zwitserse Giulia Steingruber kreeg ze te horen dat ze als derde reserve opgevist was.

De jonge gymnaste leek behoorlijk zenuwachtig toe ze de zaal inkwam, maar turnde een foutloos parcours: 12,466 punten aan de brug met ongelijke leggers, 13,500 op de balk, 12.666 op de grond en 13,500 op de sprong.

Vanaf 17 uur komt Luka Van den Keybus in actie in de mannenfinale.