Personeel Carrefour Sint-Agatha-Berchem legt werk neer na gevallen van agressie

Het winkelpersoneel en de bewakingsagenten van Carrefour in Sint-Agatha-Berchem hebben het werk neergelegd na meerdere gevallen van agressie.

Een eerste incident deed zich vorige week voor toen een student die bij Carrefour werkt, werd aangevallen door twee klanten. De student vroeg de personen om zich beleefd te gedragen tegen een collega. Door de aanval is de student momenteel werkonbekwaam.

Begin deze week werd een beveiligingsagent aangevallen door de hond van een klant, nadat die klant een opmerking had gekregen. Daarom liet hij zijn hond los. En eerder was het een klant zelf die in de arm van een bewaker beet.

‘De directie neemt het probleem niet serieus en het personeel is altijd het slachtoffer. Door het grote personeelsverloop en de inzet van studenten weten nieuwe personeelsleden niet hoe ze moeten reageren’, stelt Michiel Van Opdenbosch, vakbondsverantwoordelijke van ACV Puls.

Het al de tweede keer deze week dat werknemers van een supermarktketen agressie aanklagen. Het personeel van Colruyt in Sint-Truiden wilde donderdagochtend een werkonderbreking van twee minuten houden omdat een werknemer dinsdag het slachtoffer van agressie werd. Die werkonderbreking werd uiteindelijk omgezet in een applausmoment.