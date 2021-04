Noodtoestand opnieuw afgekondigd in Tokio: ‘Olympische Spelen zullen kunnen doorgaan’

De Japanse regering heeft vrijdag opnieuw de noodtoestand afgekondigd in de hoofdstad Tokio en nog drie prefecturen, drie maanden voor de start van de Olympische Spelen.

‘Vandaag kondigen we de noodtoestand af voor de prefecturen Tokio, Kyoto, Osaka en Hyogo’, vertelde de Japanse eerste minister Yoshihide Suga. Als reden voor de afkondiging werd het opduiken van verschillende coronavarianten aangehaald. Ook de coronacijfers zitten in de betrokken prefecturen al meer dan een maand in stijgende lijn.

Het is al de derde keer dat Tokio een noodtoestand afkondigt voor onder meer Tokio. In juli moeten de Olympische Spelen van start gaan, nadat die vorig jaar al werden uitgesteld .

‘Genoeg maatregelen’

De vorige noodtoestand in Tokio was begin januari ingesteld, en die werd ongeveer een maand geleden opgeheven. Nu is er dus een nieuwe noodtoestand uitgeroepen – in andere regio’s in Japan was die overigens al uitgeroepen – omdat Japan in een vierde golf zit, die agressiever en heviger is dan de vorige golven en waarbij verschillende varianten van het virus opduiken. De noodtoestand laat toe om strengere maatregelen te nemen maar is in perspectief te bekijken. Zo was de horeca nooit gesloten, maar moesten ze bijvoorbeeld enkel om 19 uur stoppen met alcohol te schenken en een uur later de deuren sluiten.

Japan kent tot nog toe ongeveer een dik half miljoen coronabesmettingen en bijna tienduizend doden. Ter vergelijking: België zit aan ongeveer 970.000 besmettingen en ongeveer 24.000 doden. De regering en het IOC zijn overtuigd dat de vraag niet is ‘Of de Spelen doorgaan’ maar wel ‘Hoe de Spelen doorgaan’. Zo waren buitenlandse fans al niet toegelaten en wordt de beslissing over het toelaten van Japanse fans uitgesteld naar juni. Na de afkondiging van de noodtoestand zei Saiko Hashimoto, voorzitster van het organisatiecomité van Tokio 2020 dat annulering niet aan de orde is. ‘We zullen genoeg maatregelen nemen zodat de Spelen veilig zullen kunnen doorgaan.’