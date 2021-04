Terrasjes, buitenevenementen en zomerkampen op tafel bij Overlegcomité

Het Overlegcomité verzamelt om 15 u om ‘de beslissingen van vorige week te operationaliseren’, in de woorden van premier Alexander De Croo. Welke knopen hakt het Overlegcomité straks door?

Terrassen

Dat de terrassen open zullen gaan op 8 mei lijkt buiten kijf te staan. De druk vanuit de samenleving is hoog, en één van de voorwaarden is alvast vervuld: 70 procent van de 65-plussers is gevaccineerd. Die andere voorwaarde, een verminderde druk op de afdeling intensieve zorg in de ziekenhuizen, is dat niet. Daarom zullen de overheden naar alle verwachting voorzichtigheid tonen met betrekking tot het sluitingsuur en het aantal personen per tafel.

• Interview Pierre-Yves Dermagne: ‘Terugkomen op de heropening van de horeca op 8 mei, dat gaat niet’

Aangezien de regio’s, aangevuurd door de middenstand, 23 u zullen voorstellen, lijkt een sluiting om 18 u, zoals in Nederland en Luxemburg en deze ochtend aangehaald door minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, geen optie. 21 u en 22 u zouden bij de federale topministers op tafel liggen.

• Bikkelen om het sluitingsuur van de terrassen: wordt het 20 uur, 21.30 uur of 23 uur?

Over het aantal personen aan tafel heerst meer eensgezindheid. Vermoedelijk klopt het Overlegcomité af op vier personen, niet noodzakelijk uit dezelfde bubbel, en meer dan vier wanneer het gaat om mensen uit dezelfde gezinsbubbel.

Evenementen

Volgens het buitenplan, dat op 8 mei in werking treedt, kunnen evenementen met maximaal vijftig personen buiten doorgaan. Coronacommissaris Pedro Facon heeft een plan waarbij evenementen binnen voor juni uit den boze zijn.

• Jambon gaat all-in voor heropening eventsector

De culturele en evenementensector houdt liever vast aan haar eigen plan, inclusief binnenactiviteiten met 100 personen vanaf 8 mei, en mag rekenen op Vlaams minister-president Jan Jambon om dat te verdedigen.

Kama Beweegt: heb je even voor mij?

Kader voor testevenementen

Wat zou kunnen helpen in de discussie zijn resultaten van testevenementen. Een belangrijke doelstelling van het overlegcomité is dan ook het kader vastleggen voor een dertigtal testevenementen in mei en juni.

• Regeringen willen EK 2021 nabootsen met testevent

Zomerkampen

Ouders van jonge kinderen kijken alvast uit naar de beslissing die het Overlegcomité naar voor zal schuiven rond de zomerkampen.