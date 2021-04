De Vlaamse regering is niet te spreken over een fragment in VRT-programma ‘De Ideale Wereld’ waarin een medewerkster van kleur werd afgeschilderd als een poetsvrouw. ‘Scherpe satire over publieke personen moet kunnen, maar dit is er ver over.’ Presentator Jan Jaap van der Wal heeft zich ondertussen geëxcuseerd.

Het satirisch programma ‘De Ideale Wereld’ toonde donderdag beelden van de persconferentie van de Vlaamse regering over het relanceplan. Nadat de ministers de zaal hadden verlaten, kwam kabinetsmedewerker Ayan Mohamud Yusuf de zaal binnen om enkele naambordjes op te ruimen en de tafel te ontsmetten. ‘De oude machtige blanke mannen gaan weg om dingen op de rails te zetten, en dan moet er ook even gekuist worden’, becommentarieert presentator Jan Jaap van der Wal. ‘Wie kan dat dan beter doen dan … serieus, jezus.’

‘Deze vrouw die ooit vluchtte voor het geweld in haar geboorteland (Somalië) werkt al ruim vijftien jaar voor de Vlaamse overheid’, legt minister-president Jan Jambon (N-VA) uit in een mededeling op Twitter. ‘Ze is op het kabinet van de Vlaamse minister-president de eerste verantwoordelijke voor alle protocollaire aangelegenheden. In die functie ontvangt en begeleidt zij binnen- en buitenlandse regeringsleiders en zelfs staatshoofden. Dat werk doet zij uitstekend en met grote nauwgezetheid. Iedereen is vol lof over haar.’

Als Vlaamse Regering zijn we geschokt door de uitzending van “De Ideale Wereld” van gisteren. Scherpe satire op publieke personen moet kunnen maar dit is er ver over. Schandelijk ?? pic.twitter.com/I5CS8vGX5K — Jan Jambon (@JanJambon) April 23, 2021

Volgens Jambon reageerde Yusuf ‘diep verdrietig’ toen ze vanochtend de beelden zag. ‘Zij voelt zich door de tv-makers vernederd en gekwetst. Allen zijn we geschokt. Dit is onaanvaardbaar en kan nooit als humoristisch worden bestempeld. Scherpe satire gericht op publieke personen, zoals politici, moet altijd kunnen. Zo weet ik dus ook wel dat de makers vooral mij wilden raken. Maar nu hebben ze een topvrouw diep geraakt, ook in haar arbeidsfierheid. Dit is er ver over. Schandelijk, dat woord is hier op zijn plaats.’

Ook viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) deelde de mededeling op Twitter. ‘Alleen lof en bewondering voor Ayan, de knappe, sterke vrouw al vele jaren op het kabinet van verschillende minister-presidenten’, aldus Crevits.

Van der Wal: ‘Begrijpen dat dit verkeerd is binnengekomen’

Presentator Van der Wal reageerde ondertussen zelf ook: ‘In de monoloog bespreken we op een humoristische manier beelden uit de actualiteit; we geven er satirische commentaar bij. We baseren ons op wat we zien. Beelden liegen niet, maar ze tonen inderdaad niet altijd de hele waarheid en dat is hier zeker het geval. Met wat we nu weten, zouden we een grap over deze regeringsmedewerkster niet hebben gemaakt. Het was uiteraard ook niet de bedoeling om haar te schofferen. We begrijpen dat dit verkeerd is binnen gekomen. Ik zal contact opnemen met de medewerkster en haar ook persoonlijk mijn oprechte excuses overbrengen.’

Ondertussen heeft de VRT het bewuste fragment ook verwijderd van Youtube en Facebook. ‘We begrijpen en respecteren uiteraard de gevoeligheden’, aldus woordvoerder Bob Vermeir.