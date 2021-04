Pixar zoekt acteur voor rol van transgender meisje

Pixar werkt aan een film met een transgender personage. Dat blijkt uit een oproep die de animatiestudio lanceerde.

Op een flyer van Pixar, die gedeeld werd door het Twitter-account Trans March, organiseert de animatiestudio een casting voor een ‘jonge voice-over rol voor een toekomstig animatieproject’. De tweet werd ondertussen al meer dan 12.000 keer gedeeld en meer dan 30.000 keer geliket.

‘Het personage, Jess, is een veertienjarig transgender meisje’, meldt Pixar. ‘Ze is medelevend, grappig en is er altijd voor je.’ Voor de rol zoekt de animatiestudio acteurs tussen twaalf en zeventien jaar die ‘enthousiast, extravert, grappig en energiek’ zijn. Ze moeten kunnen acteren voor een microfoon en moeten ‘op een authentieke manier een veertienjarig trangender meisje kunnen neerzetten’.

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL — Trans March (@transmarch) April 20, 2021

Volgens fansite The Disnisider speelt het personage Jess mogelijk een rol in Turning Red, een coming-of-age-verhaal dat Pixar in 2022 uitbrengt. In 2020 voerde de animatiestudio met de lesbische cycloopagent Officer Specter in de film Onward voor het eerst een personage uit de LGBTQ+-gemeenschap. Vorige zomer bracht het ook de kortfilm Outuit, over een jonge homoseksuele man die uit de kast wil komen.